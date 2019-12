Questo annuncio arriva in concomitanza con il lancio ufficiale di un nuovo partner per Ralph Boschung, la società svizzera di video sharing online Timiti, il cui lancio è previsto per gennaio e che sosterrà Ralph Boschung per la prossima stagione.

Con MP Motorsport, Ralph Boschung torna nella squadra con cui ha gareggiato nella sua seconda stagione di Formula 2 nel 2018, e con la quale si è classificato settimo come migliori risultati (Bahrain e Baku).

"Sono felice di tornare in Formula 2 con MP Motorsport per il test ufficiale di Abu Dhabi", dice Ralph Boschung. "Conosco molto bene questa squadra e abbiamo un ottimo rapporto. Do il benvenuto anche a Timiti, il mio nuovo partner che mi sosterrà nelle prossime stagioni. Tutto questo è molto emozionante e non vedo l'ora di tornare in pista venerdì e sabato".

In questa stagione, con il team Trident, il pilota svizzero ha dovuto saltare diversi incontri (Red Bull Ring, Silverstone e Abu Dhabi) per motivi di budget. Boschung inoltre, è stato costretto a rinunciare anche all'appuntamento di Monza, in quanto la sua monoposto è stata assegnata a Giuliano Alesi, la cui auto era stata sequestrata nell'ambito dell'indagine sull'incidente mortale di Anthoine Hubert.

I test ufficiali FIA F2 post-stagione si svolgeranno dal 5 al 7 dicembre.