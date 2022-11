Pit stop elettrico: esperimento riuscito in Formula 2

Carica lettore audio

Nel GP d’Italia a Monza i fari erano tutti puntati sulla Formula 1, ma nel weekend brianzolo c’è stato un fatto che è passato inosservato e che, invece, ha aperto una nuova era nella gestione dei pit stop. La Formula 2, infatti, ha sperimentato i cambi gomma senza le solite pistole pneumatiche, adottando per la prima volta quelle ad alimentazione elettrica.

L’immagine che pubblichiamo è quanto mai esemplificativa: i meccanici della Trident sono intervenuti sulla monoposto di Roger Verschoor con grande agilità perché sono riusciti a effettuare un pit stop senza che avessero dovuto montare il consueto trabatello grazie al quale è possibile alimentare con aria compressa le pistole elettriche dalle bombole.

Felipe Drugovich, campione F2, durante un pit stop tradizionale Photo by: Dutch Photo Agency

La sperimentazione è stata possibile grazie alla collaborazione tecnica della Dino Paoli, l’azienda di Reggio Emilia che ha praticamente il monopolio degli avvitatori nel mondo del motorsport e che ha sviluppato grazie ai suoi tecnici una pistola elettrica per il pit stop che, seppur ancora in fase evolutiva, è già in grado di assicurare prestazioni che si avvicinano a quelle che conosciamo.

Ad Abu Dhabi per l’evento conclusivo della Formula 2 ci sarà la ripetizione dei pit stop con gli avvitatori di generazione Typhoon con l’obiettivo di far diventare uno standard per il prossimo anno. Ovviamente questo lavoro di ricerca è finalizzato a trasferire la tecnologia elettrica in costante evoluzione anche alla Formula 1.

Anche il mondo del Motorsport è diventato sensibile alla sostenibilità e il passaggio da pistole pneumatiche ad avvitatori elettrici consentirebbe di eliminare le bombole e le strutture che ogni team ha sviluppato per i pit stop. Parliamo di impianti molto pesanti che non dovrebbero più essere spediti in giro per il mondo: i team, oltre a contribuire alla riduzione della produzione di emissioni potranno trarre un sensibile risparmio, molto utile in regime di budget cap…