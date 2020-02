Matsushita con MP Motorsport, Samaia con Campos

Il pilota giapponese arriva alla MP Motorsport dalla Carlin, con la quale aveva fatto il suo ritorno in F2 dopo una stagione in Super Formula.

La scorsa è stata la sua miglior stagione in F2, visto che è riuscito anche a centrare due vittorie, ma non ha centrato la posizione in campionato che gli sarebbe servita per staccare la Superlicenza, chiudendo solamente in sesta posizione.

Questo ha spinto la Honda a puntare su Yuki Tsunoda, promuovendolo dalla F3 alla squadra di F2 della Carlin. Ma il produttore giapponese ha anche offerto a Matsushita un doppio programma in Super Formula e Super GT per il 2020.

Tuttavia, il 26enne ha rifiutato, preferendo proseguire la sua avventura in F2 e riuscendo a raggiungere un accordo con la MP, squadra in cui sarà ancora affiancato dallo stesso ingegnere dell'anno scorso, ovvero Daniele Rossi.

Accanto a lui ci sarà il rookie Felipe Drugovich, che era già stato annunciato dalla MP per il 2020.

Questo non è stato il solo annuncio delle ultime ore, perchè anche il Campos Racing ha completato la sua line-up per il 2020. Dopo aver ufficializzato il rinnovo di Jack Aitken, ha confermato che al suo fianco ci sarà Guilherme Samaia.

Samaia è stato campione della Formula 3 Brasiliana nel 2017, dopo aver vinto la classe B nel 2015. Successivamente ha corso in Euroformula Open, conquistando due podi.