Lutto Shwartzman: è morto Mikhail il papà di Robert

Mikahil Shwartzman, padre del campione 2019 della Formula 3, Robert, è venuto a mancare all'età di 52 anni.

A dare la triste notizia è stato proprio il figlio tramite i canali social. Robert aveva pubblicato nei giorni scorsi un video su Instagram nel quale annunciava il ricovero del padre presso una struttura ospedaliera dopo aver contratto il COVID-19.

Shwartzman, nel video, aveva parlato di condizioni in miglioramento ed invitata tutti i suoi follower a non sottovalutare il virus ed adottare tutte le precauzioni del caso.

Il video sul suo profilo Instagram è stato cancellato poco dopo e nella tarda serata italiana di ieri è apparso un post drammatico.

Robert ha pubblicato una foto col padre annunciandone la scomparsa. Toccanti le parole usate dal campione 2019 della Formula 3 per ricordare il genitore: "Sto piangendo mentre scrivo queste parole, non posso credere che te ne sei andato. Mi hai aiutato così tanto nella mia vita e nella mia carriera e non ho fatto in tempo a ripagarti. Sei stato e sei il miglior papà del mondo. Ti amo e mi mancherai tanto".

La redazione di Motorsport.com si stringe attorno alla famiglia di Robert Shwartzman in questo momento di dolore.