Jack Aitken continua in Formula 2 con Campos

Aitken ha recentemente annunciato il suo addio al programma giovani Renault, del quale era entrato a far parte nel 2016, e poco più tardi ha ufficializzato il suo legame con la Williams, che ha messo sotto contratto anche Dan Ticktum e Roy Nissany.

Dopo aver terminato 11esimo all'esordio in F2 nel 2018, difendendo i colori della ART Grand Prix, il tutto mentre il suo compagno George Russell vinceva il titolo, Aitken nel 2019 è risalito fino al quinto posto con la monoposto della Campos.

Insieme alla squadra spagnola è riuscito a conquistare tre vittorie e quattro podi lo scorso anno e questo gli è valso la riconferma.

"L'anno scorso abbiamo chiuso quinti in campionato, ma abbiamo ottenuto anche delle vittorie. Quindi dobbiamo provarci di nuovo e fare ancora dei progressi per lottare per il campionato" ha detto Aitken.

Al momento non è ancora chiaro chi sarà il suo compagno di squadra. Lo scorso anno si sono alternati in diversi al volante, tra cui proprio Nissany, e Marino Sato, che però in questa stagione difenderà i colori della Trident.

Riguardo alla sua decisione di restare nel team, Aitken ha aggiunto: "Era logico basarsi sull'eccellente lavoro che abbiamo fatto con Campos l'anno scorso per pensare a vivere un'altra stagione insieme".

"E' una squadra composta da persone eccellenti e non vedo l'ora di tornare a lavorare con il mio ingegnere Miguel e con tutti gli altri ragazzi".