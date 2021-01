HWA prende Deledda e schiera Nannini in F2 e F3!

Doppio impegno per Matteo Nannini, con la stagione 2021 che lo vedrà continuare in FIA F3, ma anche fare il grande salto in FIA F2 assieme al Team HWA RaceLab.

Il 17enne forlivese sarà compagno di un altro neoacquisto della compagine tedesca, Alessio Deledda, e dovrà impegnarsi un bel po' in questa avventura che rappresenta qualcosa di unico, visto che nessuno ha mai affrontato nulla del genere prima d'ora.

"Non vedo l’'ora di iniziare una stagione così piena! - ha detto Nannini, che aveva provato una F2 nei test in Bahrain a fine 2020 - Quarantacinque gare nel 2021 saranno piuttosto impegnative ma mi sento pronto e determinato a crescere come pilota, dato che avrò l’opportunità di correre sia in FIA F2 che in F3".

“"Sarà il mio primo anno in F2 e so che non sarà facile, ma voglio imparare il più possibile. Sono fiducioso per quanto riguarda la F3. Si tratta della mia seconda stagione nella serie e sono sicuro che HWA mi fornirà un pacchetto competitivo che mi permetterà di fare bene in pista”".

“"Credo molto nel programma F1 talent factory di HWA e sono contento, dato che il mio doppio impegno nel 2021 sarà fondamentale per avvicinarmi ulteriormente alla Formula 1” ha concluso".

Anche Deledda si appresta al salto di categoria dopo due anni con la Campos Racing in F3.

"E' una nuova esperienza che spero duri a lungo - ha detto - Sono entusiasta di mettermi alla prova in una serie così importante e vedere le mie capacità. Sono sicuro che con un team di grande esperienza come HWA saremo in grado di crescere in questa avventura".

Thomas Strick, team principal di HWA, ha aggiunto: "Con Matteo abbiamo preso la decisione coscienziosa di schierarlo in entrambe le serie. “Il vantaggio è che può essere introdotto più rapidamente alle alte prestazioni di una vettura di Formula 1, poiché la vettura di Formula 2 si avvicina molto di più a questo livello”. Penso che abbiamo un bel mix per il nostro team, con piloti giovani e di talento che hanno le stesse ambizioni".