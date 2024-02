F2 | Test Bahrain, secondo giorno: Maloney svetta nel finale

Anche la seconda giornata di test della F2 è in Bahrain è andata in archivio, con le luci artificiali a prendersi la scena sul finale in quella che si è rivelata una sessione ben più lineare senza la pioggia che aveva condizionato il primo giorno.

La prima parte della giornata ha visto i piloti concentrarsi sostanzialmente solo sui long run e sulla gestione delle gomme, aspetto fondamentale per i team e i piloti che devono scoprire nuovamente come sfruttare al meglio le coperture sulla lunga distanza. A completare il maggior numero di tornate al mattino è stato Amury Cordeel con la Hitech, il quale ha messo insieme 37 giri complessivi, solo uno in più del debuttante Gabriel Bortoleto, pronto a difendere i colori dell’Invictia Racing e dell’Accademia McLaren dedicata ai giovani talenti.

Buon chilometraggio anche per Victor Martins e Zak O’Sullivan con le due ART, Zane Maloney con la Rodin e il duo Prema formato da Andrea Kimi Antonelli e Oliver Bearman, che hanno tutti completato almeno 30 passaggi. Un’occasione importante anche per recuperare il tempo perso ieri a causa dell’acquazzone che ha sì reso particolarmente scenica la sessione, in particolare quella pomeridiana, ma che non ha permesso di girare con la continuità che avrebbero voluto i piloti.

La sessione pomeridiana si è invece divisa su più programmi, sia a seconda della fase della giornata che delle esigenze della squadra. All’inizio del pomeriggio, infatti, molti piloti si sono dedicati nuovamente alle prove con più carburante a bordo, tanto da girare attorno all’1:46, quindi con tempi piuttosto alti.

Solamente verso il finale di giornata, quando le temperature sono calate e molte squadre avevano già finito il programma di prove con più benzina nel serbatoio, diversi piloti hanno iniziato a spingere alla ricerca del crono, iniziano progressivamente a scendere attorno all’1:42. A circa quaranta minuti dal termine il miglior tempo era ancora nelle mani di Isack Hadjar, il quale era stato in grado di fermare il cronometro sull’1:41.921.

Quando mancava poco meno di mezz’ora alla bandiera a scacchi, la classifica ha iniziato a smuoversi, prima con Enzo Fittipaldi, in grado di scavalcare Hadjar per pochi centesimi, venendo poi battuto a dieci minuti dal termine da Zane Maloney, il quale ha effettuato più tentativi con poco carburante a bordo. Il pilota della Rodin si è imposto con un crono di 1:41.501, precedendo Crawford che ha sfruttato proprio gli ultimi istanti della sessione per risalire al secondo posto con la DAMS, venendo però staccato di poco più di un decimo dal capoclassifica. Terzo tempo per Fittipaldi, il quale ha sì abbassato nuovamente il proprio crono a tre minuti dal termine, ma senza siglare un crono sufficiente per salire in vetta.

Dennis Hauger

Maloney è stato anche tra i piloti più attivi nel pomeriggio con 31 tornate completate, mentre chi ha percorso più giri è stato proprio Hadjar con ben 42 passaggi, l’ultimo a superare la soglia dei 40. Si è confermato molto attivo anche Bortoleto, che continua ad accumulare esperienza su una vettura di Formula 2 in vista del debutto di fine mese. Discorso simile anche per Ritomo Miyata, giovane proveniente dalla Super Formula giapponese alla prima esperienza in una competizione dal carattere fortemente europeo.

Per il duo Prema si è trattata di una giornata all’insegna delle prove di setup. Sia Andrea Kimi Antonelli che il compagno di casacca Oliver Bearman hanno infatti concluso il secondo giorno nelle ultime posizioni, con un crono molto distante dalla vetta, dato che non sono mai andati alla ricerca del tempo.

L’italiano, tra l’altro, è stato il pilota meno attivo nella sessione pomeridiana, con solo venti giri all’attivo siglati in cinque differenti run, mentre la giovane promessa della Ferrari Academy ne ha percorsi nove in più fermandosi a 29 in totale. È chiaro che, in questo momento, il focus non sia tanto sulla ricerca assoluta del tempo, aspetto che verrà probabilmente provato sul finale dell’ultimo giorno, in modo da avere dei riferimenti sul comportamento della vettura con serbatoi più scarichi, bensì sulla comprensione e l’adattamento alla monoposto.

La sessione pomeridiana è stata anche interrotta in anticipo a due minuti dal termine in seguito a un problema sulla ART di O’Sullivan, rimasto fermo in pista.

I tempi e i giri della sessione pomeridiana: