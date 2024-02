F2 | Test Bahrain: Maloney chiude in testa anche l'ultimo giorno

Anche il terzo e ultimo giorno dei test pre-campionato di Formula 2 in Bahrain è andato in archivio e, anche in questo caso, sempre nel segno di Zane Maloney. Dopo il miglior tempo siglato nella seconda giornata, anche nella sessione di martedì il pilota delle Barbados si è riconfermato il più rapido, siglando il crono più veloce negli ultimi minuti.

Come già visto ieri, anche la mattinata dell'ultimo giorno è stata dedicata principalmente alle prove sulla lunga distanza, con tempi piuttosto alti, tanto che il miglior crono è stato quello siglato da Isack Hadjar nella prima mezz'ora. Il suo compagno di squadra Josep Martí ha siglato una doppietta per la Campos chiudendo a circa due decimi.

Con i long run e gli stint di gara che hanno caratterizzato la prima sessione, la maggior parte dei piloti non ha ottenuto grandi miglioramenti. Andrea Kimi Antonelli ha portato la sua PREMA Racing in quinta posizione nell'ultima ora della sessione, quella più calda, piazzandosi dietro a Roman Stanek della Trident. Grande lavoro sulla lunga distanza per l'italiano, che dopo essere stato colui che aveva completato meno giri nella sessione pomeridiana del secondo giorno, nella mattinata di oggi ha messo insieme ben 48 giri, risultato tra i più attivi in assoluto. Buon lavoro anche per Gabriel Bortoleto, che ha messo insieme ben 44 tornate al mattimo.

Nella sessione pomeridiana, proprio il brasiliano dell'Invicta si è portato subito in testa, facendo segnare un 1:43.435 e precedendo di mezzo secondo Antonelli. Il compagno di squadra italiano della PREMA, Oliver Bearman, si è migliorato poco dopo, portando la coppia al secondo e terzo posto in classifica generale, rispettivamente a 0,172 e 0,360 secondi da Bortoleto.

A poco più di un'ora e mezza dalla fine, Hadjar è rientrato nella top five con un tempo di 1:44.430. Verso l'ultima ora di prove, il francese è tornato in testa, facendo segnare un 1:42.712.

Negli ultimi 60 minuti di prove, Richard Verschoor è salito al terzo posto con un 1:43.201, ma solo negli ultimi 10 minuti sono iniziati ad arrivare tempi più interessanti, esattamente come si erano già visto nella sessione pomeridiana del secondo giorno. Ritomo Miyata, poi Jak Crawford e infine Zane Maloney si sono alternati al vertice, con quest'ultimo che ha girato in 1:42.468 passando al primo posto. Per quanto i tempi nei test siano relativi, per il giapponese della Rodin, alla sua prima esperienza in una serie europea, è stato un buon pomeriggio, con 34 giri completati.

Il pilota delle Barbados si è rivelato così il più rapido, anche se i tempi sono ben lotani da quelli registrati nella seconda giornata, quando si era toccato il limite del 41 e mezzo. Sui tempi pesano anche la carenza di pneumatici nonostante la pioggia di domenica, dato che i team li hanno sfruttati a lungo per prove sulla lunga distanza.

Dodicesimo tempo per Bortoleto, il quale anche nel pomeriggio si è rivelato tra i più attivi completato ben 48 giri, che si sommano alle 44 della mattinata per un totale di ben 92 passaggi: un ottimo risultato per un debuttante alla ricerca del miglior passo. Antonelli ha proseguito il lavoro di messa a punto e studio delle mescole, completando 32 tornate, tre in meno del suo compagno di squadra Bearman, il quale ha chiuso al sedicesimo posto.

Terminati i test pre-stagionali, la Formula 2 tornerà a Sakhir per il primo round del campionato dal 29 febbraio al 2 marzo.