F2, Test Bahrain, Giorno 3: il ruggito di Ghiotto

La tre giorni di test in Bahrain si è conclusa con la zampata di Luca Ghiotto nell’ultima sessione pre stagionale. Il pilota del team Hitech GP, tornato in Formula 2 per aiutare la scuderia inglese nella crescita, dopo aver dedicato la mattina alla simulazione gara, ha deciso di testare il potenziale della sua vettura in qualifica segnando il tempo di 1’41’’252.

Alle spalle del pilota italiano si è piazzato Felipe Drugovich. Il rookie della MP Motorsport, già in luce nella giornata di ieri, ha accusato un gap dalla vetta di poco inferiore al decimo ed è riuscito a mettere alle proprie spalle un altro veterano della categoria, Jack Aitken.

1’41’’558 è stato il tempo fatto segnare dall’inglese del team Campos, ma subito dietro in classifica è spiccato ancora una volta il nome di Mick Schumacher.

Il tedesco della Prema sta facendo vedere di aver trovato finalmente confidenza con la monoposto anche sul giro secco e dopo aver concluso col quarto tempo la giornata di ieri è riuscito a ripetersi anche oggi ottenendo come miglior crono il riferimento di 1’41’’611.

Per un solo millesimo di ritardo Nobuharu Matsushita si è dovuto accontentare del quinto tempo di giornata, mentre alle spalle dell’esperto giapponese ha trovato spazio la seconda vettura del team Hitech GP riservata a Nikita Mazepin.

Anche il team Prema è riuscito a piazzare entrambe le sue monoposto in top ten grazie al settimo tempo firmato Robert Shwartzman in 1’41’’655, mentre Louis Deletraz, Sean Gelael e Callum Ilott hanno chiuso con l’ottavo, il nono ed il decimo riferimento e distacchi dalla vetta nell’ordine dei sette decimi.

Da segnalare come nel turno pomeridiano Marcus Armstrong abbia percorso solamente tre giri ed ottenuto un tempo altissimo in 1’48’’577.

Per i team ed i piloti è adesso tempo di analizzare i dati emersi da questa tre giorni di test per poi affrontare, il 20 marzo proprio in Bahrain, l’inizio di una stagione che si preannuncia estremamente combattuta.

FIA F2, Test Bahrain, Mattina

Pilota Team Tempo Giri 1 Nikita Mazepin Hitech Grand Prix 1:43.825 19 2 Luca Ghiotto Hitech Grand Prix 1:43.830 29 3 Artem Markelov BWT HWA RACELAB 1:43.882 23 4 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:43.978 31 5 Jack Aitken Campos Racing 1:43.986 36 6 Giuliano Alesi BWT HWA RACELAB 1:44.987 32 7 Marino Sato Trident 1:45.251 37 8 Callum Ilott UNI-Virtuosi 1:45.578 29 9 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:45.636 29 10 Guilherme Samaia Campos Racing 1:45.867 28 11 Louis Deletraz Charouz Racing System 1:46.997 39 12 Mick Schumacher PREMA Racing 1:47.231 38 13 Pedro Piquet Charouz Racing System 1:47.242 41 14 Nobuharu Matsushita MP Motorsport 1:47.573 37 15 Sean Gelael DAMS 1:47.590 43 16 Sergey Sirotkin ART Grand Prix 1:47.601 33 17 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:48.003 38 18 Dan Ticktum DAMS 1:48.036 37 19 Marcus Armstrong ART Grand Prix 1:48.852 42 20 Yuki Tsunoda Carlin 1:48.857 45 21 Jehan Daruvala Carlin 1:48.938 45 22 Roy Nissany Trident 1:49.207 35

FIA F2, Test Bahrain, Pomeriggio

Pilota Team Tempo Giri 1 Luca Ghiotto Hitech Grand Prix 1:41.252 31 2 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:41.324 27 3 Jack Aitken Campos Racing 1:41.568 30 4 Mick Schumacher PREMA Racing 1:41.611 31 5 Nobuharu Matsushita MP Motorsport 1:41.612 26 6 Nikita Mazepin Hitech Grand Prix 1:41.634 29 7 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:41.655 33 8 Louis Deletraz Charouz Racing System 1:41.864 18 9 Sean Gelael DAMS 1:41.911 27 10 Callum Ilott UNI-Virtuosi 1:41.943 29 11 Pedro Piquet Charouz Racing System 1:42.097 20 12 Dan Ticktum DAMS 1:42.140 27 13 Guilherme Samaia Campos Racing 1:42.399 36 14 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:42.448 36 15 Roy Nissany Trident 1:42.878 20 16 Marino Sato Trident 1:43.922 15 17 Yuki Tsunoda Carlin 1:44.496 32 18 Jehan Daruvala Carlin 1:44.653 31 19 Sergey Sirotkin ART Grand Prix 1:44.679 23 20 Artem Markelov BWT HWA RACELAB 1:45.552 40 21 Giuliano Alesi BWT HWA RACELAB 1:45.675 46 22 Marcus Armstrong ART Grand Prix 1:48.577 3