F2, Test Bahrain, Giorno 2: alla fine arriva Daruvala

La seconda giornata di test della Formula 2, in vista dell’avvio della stagione 2020, ha visto i piloti della categoria affrontare un tracciato del Bahrain sferzato da un vento molto forte così come accaduto anche per i “fratellini” della Formula 3.

Ad imporsi in cima alla classifica dei tempi grazie è stato Jehan Daruvala. L’indiano della Carlin, entrato da poco nel vivaio Red Bull, è riuscito a piazzare la zampata proprio allo scoccare beffando Guanyu Zhou con il crono di 1’41’’260.

Il cinese, al suo secondo anno nella serie, può comunque ritenersi soddisfatto di questa giornata. Al mattino, infatti, ha completato 31 giri mentre al pomeriggio sono state 29 lo tornate compiute ed il distacco da Daruvala è stato contenuto in poco più di un decimo.

Oltre all’indiano c’è stato un altro rookie che è riuscito a mettersi in evidenza oggi, Pedro Piquet. Il brasiliano sta prendendo confidenza con la monoposto del Charouz Racing e con le nuove Pirelli da 18’’ ed ha chiuso la sessione con il terzo riferimento in 1’41’’491.

Alle spalle di Piquet spicca la Prema di Mick Schumacher. Il tedesco, consapevole che questo sarà l’anno della verità, ha svolto un intenso programma al mattino completando ben 38 giri, mentre al pomeriggio ha ottenuto il quarto tempo in 1’41’’531 dopo aver effettuato 31 tornate.

La top 5 si completa con il sostituto di Christian Lundgaard, Sergey Sirotkin, distante poco meno di 4 decimi dal riferimento firmato Daruvala, mentre alle spalle del russo hanno trovato spazio tre piloti con un discreta esperienza in Formula 2.

Jack Aitken ha ottenuto il sesto tempo in 1’41’’706 precedendo Callum Ilott e Nobuharu Matsushita. In casa MP Motorsport si può essere soddisfatti anche per il nono tempo centrato dal rookie Felipe Drugovich in 1’41’’807.

Il dominatore della Euroformula Open 2018 ha compiuto soltanto 20 giri al pomeriggio ed è riuscito a precedere nella classifica dei tempi la Prema dell’attesissimo Robert Shwartzman.

Il campione 2019 della Formula 3 ha effettuato 38 giri al mattino e 29 al pomeriggio ed è riuscito a scrivere il proprio nome davanti a quello di Dan Ticktum.

Ancora una sessione di apprendistato per la Hitech GP. Il team inglese, che ha ufficializzato la sua partecipazione ad inizio anno, sta cercando di conoscere al meglio la vettura e per farlo ha affiancato a Nikita Mazepin il nostro Luca Ghiotto. L’italiano ha chiuso la giornata con il quattordicesimo riferimento, mentre il russo non è riuscito a fare meglio del diciassettesimo.

FIA F2, Test Barhain, Mattina

Pilota Team Tempo Giri 1 Nikita Mazepin Hitech Grand Prix 1:43.825 19 2 Luca Ghiotto Hitech Grand Prix 1:43.830 29 3 Artem Markelov BWT HWA RACELAB 1:43.882 23 4 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:43.978 31 5 Jack Aitken Campos Racing 1:43.986 36 6 Giuliano Alesi BWT HWA RACELAB 1:44.987 32 7 Marino Sato Trident 1:45.251 37 8 Callum Ilott UNI-Virtuosi 1:45.578 29 9 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:45.636 29 10 Guilherme Samaia Campos Racing 1:45.867 28 11 Louis Deletraz Charouz Racing System 1:46.997 39 12 Mick Schumacher PREMA Racing 1:47.231 38 13 Pedro Piquet Charouz Racing System 1:47.242 41 14 Nobuharu Matsushita MP Motorsport 1:47.573 37 15 Sean Gelael DAMS 1:47.590 43 16 Sergey Sirotkin ART Grand Prix 1:47.601 33 17 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:48.003 38 18 Dan Ticktum DAMS 1:48.036 37 19 Marcus Armstrong ART Grand Prix 1:48.852 42 20 Yuki Tsunoda Carlin 1:48.857 45 21 Jehan Daruvala Carlin 1:48.938 45 22 Roy Nissany Trident 1:49.207 35

FIA F2, Test Barhain, Pomeriggio

Pilota Team Tempo Giri 1 Jehan Daruvala Carlin 1:41.260 23 2 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:41.377 29 3 Pedro Piquet Charouz Racing System 1:41.491 24 4 Mick Schumacher PREMA Racing 1:41.531 33 5 Sergey Sirotkin ART Grand Prix 1:41.602 31 6 Jack Aitken Campos Racing 1:41.706 21 7 Callum Ilott UNI-Virtuosi 1:41.758 25 8 Nobuharu Matsushita MP Motorsport 1:41.784 15 9 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:41.807 20 10 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:41.972 29 11 Dan Ticktum DAMS 1:41.976 24 12 Sean Gelael DAMS 1:42.069 20 13 Marcus Armstrong ART Grand Prix 1:42.098 25 14 Luca Ghiotto Hitech Grand Prix 1:42.156 27 15 Roy Nissany Trident 1:42.355 20 16 Yuki Tsunoda Carlin 1:42.393 23 17 Nikita Mazepin Hitech Grand Prix 1:42.557 23 18 Louis Deletraz Charouz Racing System 1:42.559 20 19 Marino Sato Trident 1:43.496 24 20 Guilherme Samaia Campos Racing 1:44.039 15 21 Artem Markelov BWT HWA RACELAB 1:46.872 35 22 Giuliano Alesi BWT HWA RACELAB 1:46.873 48