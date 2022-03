F2 | Test Bahrain, Day 3: Drugovich, poi la tempesta di sabbia

Carica lettore audio

L’ultima giornata dei test di Formula 2 sul tracciato del Bahrain è stata fortemente condizionata da una tempesta di sabbia che di fatto ha impedito ai piloti di poter scendere in pista nel turno pomeridiano.

Già la sessione della F3 aveva dovuto fare i conti con la scarsa visibilità e sono stati obbligati ad accendere le luci posteriori prima di essere costretti a tornare ai box e mettere fine in anticipo al turno. I “fratelli maggiori” della Formula 2, invece, non hanno avuto nemmeno questa possibilità e ad essere maggiormente penalizzati da questa situazione sono tutti i rookie che avrebbero tratto beneficio dal percorrere il maggior numero di chilometri possibile.

Considerando quanto accaduto, l’unica classifica di giornata da considerare è quella della sessione mattutina dove ad imporsi è stato un veterano come Felipe Drugovich.

Il brasiliano, tornato in MP Motorsport, ha fermato il cronometro sul tempo di 1’44'911 diventando anche l’unico pilota a scendere sotto il muro dell’1’45’’.

Alle spalle di Drugovich, con il crono di 1’45’’883 ed un gap di 9 decimi, si è fermato Clement Novalak da poco entrato nella società di management creata da Fernando Alonso.

Terzo tempo per Juri Vips che quest’anno dovrà sfruttare tutta l’esperienza accumulata nel 2021 per poter diventare un serio pretendente per il titolo (sfortuna permettendo). L’estone, che al mattino ha percorso ben 50 tornate, è stato l’ultimo pilota a girare entro l’1’45’’, mentre alle sue spalle tutti hanno ottenuto crono decisamente alti.

Liam Lawson, il più rapido al giovedì, ha chiuso con il riferimento di 1’46’’114 precedendo di 6 decimi un Logan Sargeant che sembra aver subito preso le misure alla nuova categoria.

Roy Nissany (6°) si è piazzato davanti al trio più atteso dell’anno: Dennis Hauger, Théo Pourchaire e Jack Doohan.

Il pilota della PREMA ha ottenuto il settimo crono in 1’46’’979, mentre il francese della ART Grand Prix non è riuscito a scendere sotto il muro dell’1’47’’ pagando 256 millesimi di ritardo dal campione 2021 della Formula 3.

L’australiano del team Virtuosi, invece, ha portato la sua monoposto in nona posizione nella classifica dei tempi con il crono di 1’47’’377 precedendo un altro debuttante da tenere d’occhio come Ayumu Iwasa.

Conclusa in anticipo l’ultima giornata di test, per team e piloti della Formula 2 è già tempo di pensare alla prima gara stagionale che si disputerà proprio in Bahrain nel weekend dal 18 al 20 marzo.

2022 FIA FORMULA 2 CHAMPIONSHIP – SAKHIR PRE-SEASON TEST, DAY 3, MATTINO

PILOTA TEAM TEMPO GIRI 1 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:44.911 24 2 Clément Novalak MP Motorsport 1:45.883 22 3 Juri Vips Hitech Grand Prix 1:45.978 50 4 Liam Lawson Carlin 1:46.114 46 5 Logan Sargeant Carlin 1:46.761 45 6 Roy Nissany DAMS 1:46.791 50 7 Dennis Hauger PREMA Racing 1:46.979 49 8 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:47.235 56 9 Jack Doohan Virtuosi Racing 1:47.377 47 10 Ayumu Iwasa DAMS 1:47.465 45 11 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 1:47.498 42 12 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:47.590 54 13 Ralph Boschung Campos Racing 1:47.800 46 14 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:47.944 43 15 Jehan Daruvala PREMA Racing 1:47.992 48 16 Marino Sato Virtuosi Racing 1:48.346 53 17 Calan Williams Trident 1:48.456 40 18 Olli Caldwell Campos Racing 1:48.805 46 19 Richard Verschoor Trident 1:48.807 39 20 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:49.084 32 21 Cem Bölükbasi Charouz Racing System 1:49.519 19 22 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 1:49.839 32