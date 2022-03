F2 | Test Bahrain, Day 2: Lawson il migliore fra tanti stop Il portacolori della Carlin svetta davanti a Boschung e Pourchaire in una giornata che in ben cinque occasioni ha visto esporre la bandiera rossa. Ok anche Sargeant e Doohan, indietro stavolta Daruvala.

Di: Megan White Carica lettore audio Liam Lawson svetta nel secondo giorno di test che la FIA Formula 2 ha affrontato in Bahrain. Il pilota della Carlin ha firmato il miglior tempo in 1'41"623, nonostante un giovedì pieno di interruzioni. Secondo si è classificato Ralph Boschung (Campos Racing) a 0"3 dal leader con lo stesso crono di 1'42"096 stampato da Théo Pourchaire (ART), terzo. Logan Sargeant con l'altra Carlin e Jack Doohan (Virtuosi) terminano in Top5. I tempi hanno cominciato a scendere nel pomeriggio, con miglioramenti significativi fino anche a 3" rispetto a quanto ottenuto in mattinata. Felipe Drugovich (MP Motorsport) si era inizialmente issato al comando in 1'42"273, scavalcato da Sargeant in 1'42"144 quando mancavano circa 45' al termine, poi è stato Lawson ad abbattere il muro dell'1'42" (unico a farlo) prendendosi il primato. Come dicevamo, tante le sospensioni con ben 5 bandiere rosse esposte (3 al mattino e 2 al pomeriggio). A fermarsi in pista inizialmente sono stati Amaury Cordeel (Van Amersfoort Racing), prima in curva 8 e poi in curva 7, e poi Ayumu Iwasa (DAMS) alla curva 2. Nel pomeriggio Marcus Armstrong (Hitech Grand Prix) ha colpito le barriere dopo 15', ma una volta ripartita la sessione, i commissari hanno dovuto fermare di nuovo il tutto per sistemare il muretto della curva 13. In mattinata il migliore era stato Juri Vips (Hitech) in 1'46"705s, seguito da Richard Verschoor (Trident) e Cem Bolukbasi (Charouz Racing System). Fra i primi cinque si erano piazzati Enzo Fittpaldi e Jake Hughes (Van Amersfoort), con sesto Boschung. Solo 14° Jehan Daruvala (1'49"758), che ieri aveva portato in testa la Prema. condivisioni Event Powered by Bet now 18+, UK residents only, T&Cs Apply, Gamble Responsibly Articolo precedente F2 | Test Bahrain, Day 1: Daruvala subito in evidenza condivisioni