Antonelli non delude: subito secondo al primo test in F2

Terminati ieri i test e la stagione 2023 di Formula 1, oggi la pista di Yas Marina ha ospitato la prima giornata di prove di FIA Formula 2, dove tutti gli occhi sono stati puntati sull'esordio di un pilota che, ovunque sia andato, ha fatto vedere cose eccezionali tanto da essere chiamato nell'Academy Mercedes ed essere uno dei prospetti più attesi per il futuro del motorsport.

Stiamo parlando di Andrea Kimi Antonelli, il quale ha preso contatto con la monoposto di Formula 2 nella giornata odierna e ha subito fatto vedere cose molto interessanti. Ma andiamo con ordine.

Oliver Bearman, pilota del team Prema proprio come il giovane azzurro, ha firmato il miglior tempo di giornata nella sessione pomeridiana fermando il cronometro in 1'36"092. Proprio nelle ore pomeridiane il pilota britannico ha ingaggiato un bel duello proprio con l'esordiente Antonelli.

I due si sono migliorati diverse volte, sempre sul filo dei centesimi l'uno dall'altro. Alla fine il più esperto Bearman ha avuto la meglio, ma per meno di 2 decimi sul talento della Mercedes. Antonelli, che arriva in FIA F2 da osservato speciale, ha subito incantato.

Se al mattino ha percorso ben 44 giri per prendere confidenza con il mezzo, al pomeriggio ha provato in maniera più specifica le gomme Soft per portare al limite il mezzo e le coperture stesse. Il risultato è sorprendente solo per chi non ha avuto modo di seguire Andrea Kimi sino a questo punto.

Un esordio con i fiocchi per Antonelli, che si trova praticamente ad aver firmato lo stesso tempo del compagno di squadra, il quale è però molto più esperto di lui. Si frega giustamente le mani il team Prema Racing, che chiude la prima giornata di test con una doppietta e i suoi piloti subito molto convincenti.

Terza posizione per Victor Martins, pilota di ART Grand Prix, il team che quest'anno ha portato al titolo di categoria Theo Pourchaire. Il francese è stato più lento di un decimo e mezzo rospetto ad Antonelli e 2 decimi netti rispetto a Bearman. Si è però tolto la soddisfazione di precedere Richard Verschoor (Trident) e Amaury Cordeel (Hitech Pulse-Height).

Il belga ha completato la Top 5 davanti a Dennis Hauger (MP Motorsport) davanti al compagno di squadra Paul Aron. Il secondo pilota di ART Grand Prix, Zak O'Sullivan, è ottavo a 19 millesimi da Aron, ma è riuscito a mettersi alle spalle Isack Hadjar (Campos Racing) ed Enzo Fittipaldi. Il pilota brasiliano del team van Amersfoort Racing ha completato la Top 10.

Da segnalare le 5 bandiere rosse esposte nel corso della mattinata causate da Oliver Goethe (per ben 2 volte di fila, fermo prima in curva 6, poi alla 14), Enzo Fittipaldi, Jack Crawford e Ritomo Miyata.

