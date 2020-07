F2, Stiria, Sprint Race: dominio di Christian Lundgaard

Se la prima gara del weekend della Formula 2 è stata decisamente memorabile, grazie anche alle condizioni meteo, la Sprint Race andata in scena al Red Bull Ring ha regalato molte meno emozioni complice una vera e propria lezione di guida da parte di Christian Lundgaard.

Il pilota del vivaio Renault è stato l’assoluto dominatore della gara della domenica riuscendo a capitalizzare un potenziale enorme già visto nel corso della Feature Race del sabato ma vanificato da un errore nei giri conclusivi.

Lundgaard è stato protagonista di uno scatto felino al via superando immediatamente il proprio compagno di team, Armstrong, per portarsi in seconda posizione e mettere subito nel mirino il poleman Dan Ticktum.

Dopo qualche giro di studio, Lundgaard ha piazzato la stoccata al quarto giro con una mossa magistrale ai danni dell’inglese della DAMS.

Ticktum è rimasto sorpreso dalla manovra del pilota della ART Grand Prix ed ha cercato in ogni modo di rendere la vita complicata al rivale, ma nulla ha potuto contro un Lundgaard in stato di grazia.

Il danese, una volta agguantata la prima posizione, ha iniziato a spingere forte sul gas per due tornate consecutive facendo segnare anche il giro più veloce e mettendo così un margine di sicurezza su Ticktum.

Da quel momento in poi per Lundgaard è stata una vera e propria passeggiata sino alla bandiera a scacchi che ne ha decretato una meritatissima prima vittoria in Formula 2.

Ticktum non è stato in grado di replicare al danese ed ha preferito accontentarsi del secondo podio stagionale anche in questo caso conquistato in occasione della Sprint Race.

Per la ART Grand Prix è stata una giornata da incorniciare grazie al terzo gradino del podio occupato da Marcus Armstrong. Il pilota del vivaio FDA ha accusato qualche difficoltà di troppo nel passo gara, ma è stato baciato dalla fortuna quando ha visto Mick Schumacher rallentare improvvisamente davanti a lui a causa di un incredibile problema all’estintore.

Ai piedi del podio ha chiuso un Guanyu Zhou apparso opaco rispetto al pilota irresistibile visto soli 7 giorni fa, mentre alle sue spalle Callum Ilott non è stato in grado di approfittare delle difficoltà del compagno di team nonostante la possibilità di utilizzare il DRS.

Jack Aitken si è confermato ancora una volta il miglior portacolori del team Campos, ma anche in questo caso ci si attendeva di più da un pilota con molta esperienza nella categoria e che lo scorso anno aveva fatto vedere degli sprazzi di classe sopraffina.

Ancora a punti Sean Gelael, bravo a chiudere in settima piazza, mentre la top ten si è completata con Nikita Mazepin in ottava posizione davanti a Jehan Daruvala e Luca Ghiotto.

Un discorso a parte merita la gara del team Prema di oggi. Robert Shwartzman, dopo la splendida vittoria di ieri, ha commesso un errore in uscita di curva 1 dopo la partenza accelerando in anticipo e finendo in testacoda per poi ritirarsi, mentre Mick Schumacher, dopo aver avuto la meglio su Marcus Armstrong ed essere salito in terza posizione, si è dovuto ritirare a causa dell’estintore attivatosi in maniera inattesa.

Al termine del secondo round stagionale la classifica piloti vede Shwartzman nuovo leader del campionato con 47 punti, mentre Ilott, grazie alla sua costanza, è adesso secondo a quota 37 seguito da Lundgaard terzo con 26 punti.