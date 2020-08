F2, Spa: Tsunoda firma la seconda pole, male Ilott

E’ stata una sessione di qualifiche davvero tirata quella andata in scena sul tracciato di Spa-Francorchamps e che ha determinato la griglia di partenza della Feature Race di Formula 2.

Ad imporsi sui 7 Km dello spettacolare circuito belga è stato Yuki Tsunoda, alla sua seconda pole stagione, grazie al crono di 1’57’’593 costruito soprattutto nel secondo settore dove il giapponese ha fatto la differenza.

Il turno è stato molto combattuto, prova ne sia il distacco dei primi 15 piloti racchiusi in soli 9 decimi, e tormentato da una doppia bandiera rossa nei minuti iniziali a causa della rottura del motore sulla vettura di Samaia che ha richiesto l’intervento dei commissari in pista.

Al fianco di Tsunoda partirà un Nikita Mazepin in grande crescita in questa fase centrale della stagione e distante dal giapponese soltanto 128 millesimi, mentre l’alternanza giappone-russia si è ripetuta anche nella seconda fila.

Nobuharu Matsushita ha sfruttato al meglio l’ottimo set up della sua monoposto del team MP Motorsport per centrare il terzo riferimento in 1’57’’844 e per appena 17 millesimi ha costretto Robert Shwartzman alla quarta casella di partenza.

Il pilota del team Prema, però, può accogliere con favore questo risultato in considerazione della pessima sessione disputata dal leader del campionato, Callum Ilott, oggi solamente dodicesimo ed irriconoscibile.

L’ottimo stato di forma del team MP Motorsport è stato confermato dal quinto tempo firmato Felipe Drugovich. Il brasiliano è ormai diventato un protagonista in qualifica anche se spesso naufraga in gara, mentre al suo fianco nella Feature Race chiuderà la terza fila Guanyu Zhou.

Soltanto settimo Mick Schumacher. Il tedesco non è sembrato avere lo stesso passo di Shwartzman sin dalle libere del mattino ed oggi ha chiuso con il crono di 1’58’’076 e 483 millesimi di ritardo dalla pole ottenuta da Tsunoda.

Louis Deletraz è stato costretto all’ottavo riferimento per soli 4 millesimi di gap dal tedesco, mentre la top ten si è completata con un Jehan Daruvala ormai costantemente lontano dalle performance di Tsuonda davanti al nostro Luca Ghiotto.

Sessione complicata anche per Dan Ticktum, oggi 14° dopo aver saltato le libere per l’esito incerto del tampone, mentre Juri Vips non è riuscito a completare nemmeno un giro a causa di un problema tecnico che l’ha subito costretto ad alzare bandiera bianca.