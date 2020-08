F2, Spa-Francorchamps, Libere: Shwartzman subito al top

A dodici mesi di distanza dal tremendo weekend nel quale ha perso la vita Anthoine Hubert i piloti della Formula 2 sono tornati a girare sul tracciato di Spa-Frnacorchamps per disputare un turno di prove libere subito interrotto con bandiera rossa a causa del contatto contro le barriere di Giuliano Alesi appena uscito dalla pit lane.

In vetta alla classifica dei tempi ha scritto il proprio nome Robert Shwartzman. Il russo, in cerca di riscatto dopo molti appuntamenti sfortunati, ha fermato il cronometro sul tempo di 1’58’’233 precedendo di 2 decimi uno Yuki Tsunoda ormai protagonista assoluto quando si tratta di estrarre il massimo dalla monoposto sul giro secco.

Si è confermato in gran forma anche Nikita Mazepin. Il pilota della Hitech GP ha chiuso con il terzo riferimento di giornata in 1’58’’465 riuscendo a precedere un Felipe Drugovich subito in palla sul tracciato delle Ardenne ed un Jehan Daruvala ancora una volta il più lento dei piloti del team Carlin e distante 4 decimi da Shwartzman.

Tra le conferme di questa sessione c’è stato anche Jack Aitken, autore del sesto crono in 1’58’’749, mentre alle spalle del portacolori del team Campos troviamo un Mick Schumacher autore di una sessione dai due volti.

Il tedesco ha ottenuto il crono di 1’58’’848, ma a 15 minuti dal termine è stato rallentato da problemi tecnici che gli hanno impedito di svolgere con regolarità il programma previsto.

Luca Ghiotto ha ottenuto l’ottavo riferimento a soli 97 millesimi dal pilota della Prema, mentre la top ten si è completata con Deletraz nono davanti al leader del campionato Callum Ilott.

Da segnalare come il team DAMS abbia girato esclusivamente con l’esordiente Juri Vips (chiamato a sostituire l’infortunato Gelael) perché Ticktum ha avuto esito inconcludente dal tampone e dovrà sottoporsi nuovamente al test per poter avere il via libera per tornare in vettura.