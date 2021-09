F2, Sochi: Drugovich brilla nelle Libere, Piastri decimo

Chiuso il capitolo Monza, i piloti della Formula 2 sono tornati in pista questo weekend per affrontare il round numero 6 della stagione sul tracciato di Sochi.

Al termine delle Libere i valori in campo visti sino ad ora sono rimasti praticamente immutati, con i team di fascia alta a fare la voce grossa. In cima alla classifica dei tempi ha messo il proprio autografo Felipe Drugovich.

Il brasiliano della UNI–Virtuosi ha fermato il cronometro sul tempo di 1’49’’423, ma rischia di vedere compromesse le qualifiche per non aver rispettato le indicazioni dei cartelli posti nella via di fuga in curva 2 ed i commissari hanno messo sotto la lente di ingrandimento questa manovra.

Alle spalle di Drugovich, con un ritardo di soli 21 millesimi, si è piazzato un Boschung davvero in palla in questa seconda fase di stagione. Lo svizzero del Campos Racing ha messo la propria monoposto davanti a due nomi di peso della categoria: Pourchaire e Zhou.

Il rookie francese, ancora una volta, è stato il miglior portacolori della ART Grand Prix centrando il terzo crono in 1’49’’602, mentre il cinese ha pagato un gap da Pourchaire di 5 centesimi confermando però con questa prestazione l’ottimo lavoro svolto sin da subito dalla UNI-Virtuosi.

Altra conferma in questa sessione è arrivata da Juri Vips. L’estone, reduce da un weekend di Monza deludente, ha ottenuto il quinto riferimento in 1’49’’680 mettendosi davanti ad un Bent Viscaal che, ancora una volta, si conferma pilota di riferimento del team Trident.

È iniziato in modo convincente il weekend di casa di Robert Shwartzman. Lo zar ha ottenuto il settimo crono in 1’49’’839 ma ha fatto intravedere la possibilità di abbassare notevolmente questo riferimento qualora riesca a sistemare l’ultimo settore.

Alle spalle del russo hanno completato la top ten Christian Lundgaard, Richard Verschoor ed il leader del campionato Oscar Piastri. L’australiano ha affrontato questa sessione con la calma che ormai lo contraddistingue cercando di lavorare sulla definizione dell’assetto della sua Prema ed ha chiuso il turno con il crono di 1’49’’991 diventando così l’ultimo pilota a scendere sotto il muro dell’1’50’’.