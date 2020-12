F2, Sakhir: Tsunoda immenso, Schumacher ad un passo dal titolo

Yuki Tsunoda è tornato. Dopo un weekend del Bahrain compromesso dall’errore in qualifica, ed una rimonta straordinaria nella Feature Race, il giapponese della Carlin ha compiuto oggi una gara perfetta che gli ha regalato il terzo successo stagionale.

L’unico momento critico per Tsunoda è stato in partenza quando è retrocesso in terza posizione, alle spalle di Mazepin e Shwartzman, dopo essere scattato al rallentatore dalla pole.

Yuki, però, non si è fatto prendere dal panico ed ha badato a gestire al meglio le Pirelli soft riuscendo a farle durare sino al giro numero 18. Una volta tornato in pista il giapponese è stato un vero maestro nell’accarezzare le mescole più dure sino a dare la frustata decisiva prima al giro 36 quando ha messo il muso della sua vettura davanti a quella di uno Shwartzman in crisi.

Una volta salito in seconda piazza, Yuki ha messo nel mirino Mazepin ed il duello tra i due è stato entusiasmante. Il russo della Hitech GP ha lottato con i denti, andando anche oltre il lecito, ma nulla ha potuto contro uno Tsunoda ingolosito non solo dalla vittoria ma anche dalla certezza di conquistare i punti necessari per ottenere la superlicenza.

Mazepin nel finale è letteralmente crollato. Il russo è stato il dominatore della gara sin dal primo giro, ma la gestione delle Pirelli dure non è stata ottimale. Dopo aver subito il sorpasso di Tsunoda, Nikita ha messo in mostra un repertorio di manovre decisamente oltre il limite che ha attirato l’attenzione della direzione gara.

Mazepin, quando nelle battute finali era impegnato in lotta con Daruvala e Drugovich, ha sbagliato la staccata di curva 1 finendo col colpire il brasiliano nella posteriore sinistra e dopo aver lasciato spazio ad uno Zhou penalizzato di 5’’ per eccesso di velocità in pit lane, ha nuovamente dato vita ad un duello eccessivo con Drugovich.

Nikita ha chiuso la porta in modo netto al pilota della MP Motorsport in più occasioni, facendo anche finire il brasiliano contro i cartelli che segnalano i metri di frenata. Mazepin è riuscito a tagliare il traguardo in terza piazza, proprio davanti a Felipe, ma è subito finito sotto investigazione e rischia di subire una penalità di tempo che potrebbe rovinare un fine settimana positivo sin quando ha fatto funzionare il cervello.

Gara deludente per Robert Shwartzman. Il russo, già vincitore della Sprint Race la scorsa settimana, è subito entrato in crisi sia con le Pirelli soft che con le hard e non è mai stato in grado di dire la sua nella lotta per la vittoria.

Nelle fasi conclusive ha dovuto anche alzare bandiera bianca contro un Drugovich che in Bahrain sembra aver trovato l’asfalto migliore dove esprimersi ed ha così chiuso in quinta piazza senza infamia e senza lode.

La soddisfazione per Robert e per il team Prema è stata quella di aver chiuso la Feature Race davanti ad un anonimo Ilott.

L’inglese della UNI-Virtuosi avrebbe dovuto affrontare una gara tutta all’attacco per cercare di chiudere il gap in classifica da Schumacher, ma oggi Callum è apparso irriconoscibile.

Subito in crisi con le soft, cambiate al giro 17, Ilott è stato in grado con le hard di mettersi davanti a Daruvala dopo aver perso troppo tempo alle spalle dell’indiano. Il sesto posto odierno è quasi una condanna per le sue speranze di titolo considerando la grande rimonta di Schumacher.

Il tedesco, reduce da una qualifica da dimenticare, è scattato dalla diciottesima casella con le hard e non si è tirato indietro quando si è trattato di uscire il carattere nel rischiare nei sorpassi.

La strategia ha sicuramente aiutato Mick nella rimonta, ma il tedesco è stato eccezionale nella gestione gomme facendo resistere le Pirelli dure sino al giro 30 per poi montare le soft. Tornato in pista il pilota della Prema ha faticato solo nel giro di uscita, quando è stato superato da Deletraz e Ticktum con gomme in temperatura, ma dopo pochi passaggi ha messo nel mirino tutti coloro che gli stavano davanti sino a salire in ottava piazza.

Nel corso dell’ultimo giro, poi, Mick si è anche preso la rivincita nei confronti di Daruvala dopo il duro duello con l’indiano della passata settimana ed ha tagliato il traguardo in settima piazza.

Per Mick, poi, è arrivata anche la soddisfazione del giro più veloce in 1’04’’087 che gli ha regalato due punti supplementari.

Ticktum e Piquet hanno completato la top ten, ma il risultato finale potrebbe essere stravolto a seguito delle investigazioni inerenti Mazepin e Tsunoda, anche se quella relativa al giapponese della Carlin, reo di aver passato Mazepin oltre i limiti del tracciato, sembra davvero fuori luogo considerando la chiusura estrema del russo.

Con il settimo posto di oggi, ed i 2 punti del giro più veloce, Mick ha portato a 14 i punti di vantaggio su Ilott in classifica e domani avrà la possibilità di chiudere i giochi scattando dalla seconda casella.