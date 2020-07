F2, Red Bull Ring: pole per Zhou, sorpresa Drugovich

E’ Guanyu Zhou il primo poleman della stagione 2020 della Formula 2. Il cinese della UNI-Virtuosi, già ottimo protagonista nella passata stagione d’esordio nella categoria cadetta, è stato l’autentico mattatore della sessione di qualifiche andata in scena sul tracciato del Red Bull Ring e dopo aver messo la propria firma in cima alla classifica dei tempi nelle battute iniziali è riuscito a migliorarsi ulteriormente sino a fermare il cronometro sul tempo di 1’14’’416.

La prestazione di Zhou è stata di grande peso anche valutando i distacchi inflitti al resto dei rivali, ma nella valutazione complessiva si deve tenere conto dell’impossibilità per molti piloti di migliorarsi a causa dell’uscita di pista di Mazepin nel terzo settore nei secondi conclusivi del turno.

Alla spalle del pilota della UNI-Virtuosi scatterà dalla seconda casella un nome decisamente inatteso, quello di Felipe Drugovich. Il brasiliano della MP Motorsport aveva già fatto vedere al mattino di aver trovato un ottimo feeling con la sua vettura e prima del calare della bandiera a scacchi è riuscito a centrare il secondo riferimento di giornata con un gap di 464 millesimi.

Soltanto 4 millesimi di ritardo dal brasiliano sono costati a Callum Ilott la partenza dalla prima fila. Il pilota inglese, come sempre, si è rivelato velocissimo in qualifica ed ha dimostrato l’ottimo stato di forma della UNI-Virtuosi, ma sarà da vedere come riuscirà a gestire il degrado gomme nella prima Feature Race della stagione, suo vero e proprio punto debole.

Ottimo il quarto tempo firmato da Christian Lundgaard che, nonostante la scarsa conoscenza con le Pirelli da 18’’, è stato in grado di fermare il cronometro sul riferimento di 1’14’’922 vincendo così la sfida interna con Marcus Armstrong.

Positiva la sessione di qualifiche per Mick Schumacher. Il tedesco, chiamato a dimostrare il suo valore in questa seconda stagione nella serie, è stato bravo nel trovare il guizzo giusto nei minuti conclusivi del turno e domani potrà scattare dalla quinta piazza dopo aver pagato un gap dalla vetta di mezzo secondo.

Sfortunato, invece, Jehan Daruvala. L’indiano della Carlin sembrava uno dei papabili per la conquista della pole in Austria, ma il traffico e le bandiere rosse prima e gialle poi non hanno giocato a suo favore facendogli chiudere il turno con il sesto tempo.

1’15’’044 è invece il tempo ottenuto dal nostro Luca Ghiotto. Il pilota veneto si è confermato come la guida nel team Hitech GP, complice anche l’uscita di pista nei minuti finali di Mazepin, e domani potrà fare la voce grossa in gara grazie alla sua esperienza nella gestione gomme.

Ci si attendeva qualcosa in più da Robert Shwartzman, ma il campione in carica della Formula 3 non è riuscito a brillare in questo venerdì complicato ottenendo soltanto l’ottavo tempo davanti a Dan Ticktum e Louis Deletraz.

Male Artem Markelov, soltanto ventesimo, mentre ancora peggio ha fatto Marino Sato. Il giapponese del team Trident dopo aver causato la bandiera rossa nelle libere per aver insabbiato la sua monoposto si è ripetuto in un identico errore anche in qualifica e domani dovrà scattare dal fondo dello schieramento.