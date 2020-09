F2: quattro team pronti a presentare appello contro la Prema

Al giro 9 il tedesco è stato richiamato ai box per effettuare il pit-stop obbligatorio mentre era alle spalle del leader Yuki Tsunoda.

Rene Rosin, capo della Prema, è stato visto gesticolare in TV freneticamente per segnalare ai suoi meccanici che la sosta era per Schumacher e non per il suo compagno di squadra Robert Shwartzman, che doveva farla allo stesso passaggio.

Le comunicazioni alle 12 persone che possono lavorare sulla macchina non sono previste dal regolamento, per cui Rosin è stato investigato per aver infranto questo punto.

“Le azioni del team principal non debbono influire sulle operazioni del team, su auto, pit stop e altro secondo il regolamento 2020, che nell'articolo 21.5 limita il personale attivo", si legge nella nota dei commissari.

Rosin è stato multato di €10.000 per aver indicato ai meccanici che stava entrando Mick prima di Shwartzman, come evidenziato dalle immagini TV riprese da più posizioni.

Secondo le informazioni raccolte da Motorsport.com, ART Grand Prix, Carlin, DAMS ed UNI-Virtuosi stanno pensando di presentare appello contro questa decisione, che secondo loro non è abbastanza severa. I team hanno 96 ore per farlo.

C'è poi un'altra situazione controversa che coinvolge Schumacher, ossia l'utilizzo di un profilo dell'ala posteriore collegato al DRS omologato lo scorso anno per Baku (in seguito ai problemi avuti in Bahrain). Dopo l'incidente di Monza in qualifica, la Prema ha sostituito il pezzo danneggiato con questo, che però non èppiù previsto nel regolamento.

"Gli steward hanno analizzato le parti sulla macchina di Schumacher e, seppur siano molto simili all'apparenza, con occhio clinico di un esperto emerge invece che hanno delle differenze. In termini di prestazioni non c'è comunque un guadagno, anche se l'utilizzo non è previsto dal regolamento".