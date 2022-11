F2 | PREMA punta su Ollie Bearman per la stagione 2023

Carica lettore audio

Il salto di categoria era nell’aria da tempo, ma oggi è arrivata la conferma: Oliver Bearman sarà presente in Formula 2 la prossima stagione continuando a vestire i colori del team PREMA.

Il pilota inglese, classe 2005, dopo aver impressionato nella stagione di debutto in Formula 3 ottenendo una vittoria, salendo sul podio in otto occasioni per poi chiudere in classifica al terzo posto al termine del controverso finale di stagione 2022, sarà senza dubbio uno dei nomi da tenere d’occhio il prossimo anno.

Bearman si era già messo in luce in Formula 4 nel 2021, diventando il primo pilota a vincere sia la serie italiana che quella tedesca (imitato quest’anno da Andrea Kimi Antonelli ndr.), ma il passaggio in Formula 3 senza una stagione di apprendimento in Formula Regional sembrava a molti affrettato.

In realtà l’inglese della Ferrari Driver Academy dopo aver preso le misure alla nuova realtà ha iniziato a mettere a frutto l’esperienza accumulata diventando il miglior esponente della scuderia della famiglia Rosin.

Un’altra stagione in Formula 3 sarebbe stata eccessiva per il talento britannico che sta letteralmente bruciando le tappe. Per questa ragione sia FDA che PREMA hanno deciso di promuovere Bearman in Formula 2 concedendogli tutto il tempo di adattarsi ad una categoria e ad una vettura estremamente complicate.

“Siamo rimasti stupiti dalla rapidità con cui Ollie è passato dalla F4 alla Formula 3” ha dichiarato un entusiasta Rene Rosin. “È un pilota di grande talento e anche se muoverà i primi passi nel Campionato FIA Formula 2 siamo certi che migliorerà gara dopo gara con il supporto del nostro team e della Ferrari Driver Academy”.

“Non sarà facile, perché il passo dalla F3 alla F2 è notevole, ma siamo fiduciosi nel suo potenziale per la prossima stagione."

Oliver Bearman, Prema Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

"Sono davvero entusiasta di continuare un altro anno con la famiglia PREMA, questa volta in F2” ha proseguito un Bearman al settimo cielo. “Sono molto soddisfatto di come è andata la mia prima stagione in F3 e ho sentito che la squadra mi ha fatto crescere molto bene durante l'anno”.

“Continuerò a lavorare duramente durante l'inverno con la Ferrari Driver Academy per essere pienamente preparato per il 2023. Sarà una sfida difficile, ma non vedo l'ora di affrontarla. Sono già molto eccitato per i test di Abu Dhabi e per il primo appuntamento del 2023 in Bahrain".