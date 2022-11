F2 | PREMA completa la line-up 2023 con Frederik Vesti

Carica lettore audio

Conclusa la stagione 2022 di Formula 2 è già tempo di pensare al prossimo anno ed il team PREMA ha annunciato oggi il nome del pilota che andrà ad affiancare Oliver Bearman: Frederick Vesti.

Per il danese si tratta di un ritorno nella scuderia italiana dopo aver conquistato nel 2019 il titolo nella neonata Formula Regional European ed aver debuttato nel 2020 in Formula 3 diventando il pilota col maggior numero di vittorie nelle Feature Race.

Le strade di Vesti e della PREMA si sono divise l’anno successivo quando Frederick ha nuovamente corso in F3 con i colori della ART Grand Prix per poi debuttare in Formula 2 sempre con la scuderia francese ottenendo una sola vittoria in stagione.

Per il pilota del vivaio del Mercedes il prossimo anno sarà quello della verità e dovrà confermare un salto di qualità che in questo 2022 non si è visto.

Frederik Vesti, Prema Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Siamo lieti di dare il bentornato a Frederik. È un pilota veloce e laborioso che abbiamo già avuto modo di apprezzare nel 2019 e nel 2020” ha dichiarato Rene Rosin.

“Ovviamente non vediamo l'ora di unire nuovamente le forze e capire cosa saremo in grado di realizzare insieme nella prossima stagione. È un pilota capace ed esperto ed è maturato. Ci aspettiamo che sia un pretendente per il titolo e siamo determinati a sostenerlo nel miglior modo possibile".

“Unirmi a PREMA Racing per la stagione 2023 di Formula 2 è una grande notizia per me” ha commentato un soddisfatto Vesti.

“Conosco PREMA dal 2019, quando abbiamo vinto insieme il Campionato Europeo di Formula Regional. È un team fantastico e mi offrirà la migliore opportunità di lottare per il titolo di F2 nel 2023! Ho grandi sogni e PREMA è la squadra con cui credo di poterli realizzare”.

“Non c'è dubbio che prossima stagione sarà incredibilmente combattuta, ma darò il massimo per essere veloce e costante per tutta l’anno".