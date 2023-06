F2 | Nuova vettura nel 2024 con ciclo di vita esteso fino al 2029

Dalla prima edizione nel 2005, quando al tempo si chiamava ancora GP2, alla stagione in corso sotto le insegne del nome Formula 2, sulla griglia della categoria propedeutica hanno figurato quattro generazioni di vetture, tutte realizzate con un telaio progettato da Dallara.

L'attuale vettura di F2 è stata introdotta nel 2018 e presenta un motore turbo, seguendo il trend imposto dalla Formula 1 dal 2014 in poi. Infatti, le vetture della serie cadetta hanno spesso richiamato alcuni elementi stilistici e tecnici della massima categoria, tanto che la terza generazione, la Dallara GP2/11, utilizzata dal 2011 al 2017, figurava un naso alto e una pinna sul cofano motore. Nel 2015 è poi stato ripreso anche il DRS.

Inizialmente l’idea era quella di aggiornare la vettura ogni tre anni, ma con il passare del tempo il ciclo vitale di ogni monoposto si è estesa: “Prima sviluppavamo un'auto ogni tre anni, mentre per motivi economici abbiamo sviluppato questa [l’attuale generazione, ad esempio, per sei anni”, aveva spiegato qualche mese fa l’amministratore delegato della categoria, Bruno Michel.

Le attuali vetture di Formula 2 Photo by: Formula Motorsport Ltd

Con ormai già sei stagioni alle spalle, si è reso necessario guardare al futuro e i lavori per la nuova generazione di vetture sono già iniziati, tanto che la nuova vettura dovrebbe fare il proprio debutto nel 2024, anche se al momento ancora diversi dettagli. Chiaramente la nuova generazione di vetture adotterà carburanti sostenibili, facendo anche da apripista alla Formula 1, mentre ci sono delle discussioni in corso per capire se sarà possibile adottare o meno il servosterzo, anche se ciò dipenderà dai costi. Attualmente alcuni tender sono aperti o sono stati recentemente chiusi, come quello delle gomme, con Pirelli e Bridgestone pronte a contendersi il ruolo di fornitore dal 2025 in poi.

La seconda riunione del FIA World Motor Sport Council del 2023 che si è svolta nella giornata di martedì in Spagna ha approvato diverse modifiche che avranno un impatto sul futuro delle monoposto junior. Nell’immediato, per quanto riguarda la Formula 2 sono stati apportati diversi aggiornamenti ai regolamenti sportivi e tecnici della serie, ma la decisione più rilevante è stata quella di approvare un piano aggiornato per le vetture della nuova generazione, il cui ciclo vitale è stato allungato da tre a sei anni.

"Per motivi di stabilità normativa e di risparmio dei costi, il ciclo di vita della prossima generazione di telai passerà da tre a sei anni, cosicché per la FIA F2 le nuove specifiche dei telai saranno operative dal 2024 al 2029, e per la F3 dal 2025 al 2030. La durata della singola fornitura di telai sarà allineata a questi cicli di vita".

Le attuali vetture di Formula 3 Photo by: Williams

Allo stesso modo, anche il ciclo vitale delle nuove monoposto di Formula 3 è stato esteso fino al 2030. Inoltre, è stato confermato che la seconda generazione di vetture della categoria Formula Regional, serie nata nel 2018 dopo l’unione tra GP3 e Formula 3, non sarà introdotta prima del 2025.

Nel resoconto del World Motor Sport Council, tuttavia, sono emersi alcuni dettagli, come il fatto che l’omologazione e i regolamenti tecnici per le vetture di Formula Regional di seconda generazione includono "una progettazione prescritta per i componenti aerodinamici chiave per garantire il corretto livello di prestazioni e per ottenere i vantaggi della guida ravvicinata appresi dalla Formula 1". Verrà anche aggiornata la cellula di sopravvivenza, che dovrà resistere a nuovi crash test più severi rispetto al passato.