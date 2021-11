F2 | Novalak con MP per il finale di stagione e per il 2022

È già tempo di Formula 2 per Clement Novalak. Il pilota transalpino, che in questa stagione ha ben figurato in Formula 3 con i colori del team Trident, è stato annunciato da MP Motorsport per i due round conclusivi del campionato 2021 – Jeddah ed Abu Dhabi – nonché come pilota titolare per tutto il 2022.

Per Novalak si tratta di una promozione meritata dopo quanto fatto vedere in questa stagione. Nonostante sia mancato il successo, Clement ha sfruttato al meglio l’opportunità fornita da Trident chiudendo al terzo posto in classifica.

“Sono entusiasta di avere il mio primo assaggio di F2 a Jeddah e Yas Marina” ha dichiarato Novalak. “Questo mi aiuterà per l’impegno full time il prossimo anno. Sono davvero grato a MP Motorsport per avermi dato questa opportunità”.

“MP è una squadra che ha conquistato successi in F2 negli ultimi due anni e spero che la nostra collaborazione mi permetterà di tornare a vincere”.

A dare il benvenuto al francese, che prenderà il posto di Lirim Zendeli, è stato il team manager di MP Motorsport, Sander Dorsam.

“Siamo felici di poter accogliere Clement nella nostra squadra per il 2022 e siamo entusiasti di potergli dare la possibilità di muovere i primi passi in F2 nelle ultime sei gare di questa stagione”.

“Ha disputato un campionato solido in Formula 3 e soprattutto nella fase finale è risalito dal sesto posto in classifica al terzo. È stato impressionante e puntiamo a capitalizzare questo slancio mettendolo su una delle nostre vetture in questi ultimi due round. Sono certo che il prossimo anno sarà uno dei migliori rookie in griglia”.