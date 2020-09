F2, Mugello: Vips penalizzato di 3 posizioni in griglia

Sembra non avere troppa fortuna Juri Vips in questa sua breve esperienza in Formula 2. Il pilota estone, infatti, dopo essere stato costretto a saltare le qualifiche di Spa per un problema elettrico ha espresso al meglio il proprio talento in occasione dei turni cronometrati di Monza e del Mugello.

Sul tracciato brianzolo Vips era riuscito ad ottenere l'undicesimo crono, mentre su quello toscano il pilota del team DAMS ha compiuto un ulteriore passo avanti ottenendo il settimo tempo a soli 3 decimi dalla pole.

La miglior qualifica di Vips in Formula 2, purtroppo è stata macchiata da un errore commesso dal pilota estone.

Juri, infatti, è stato ritenuto colpevole di aver ostacolato Louis Deletraz in occasione del giro veloce di quest'ultimo compromettendo la qualifica dello svizzero.

Vips è stato così punito con 3 posizioni di arretramento in griglia ed oggi scatterà dalla decima piazza alle spalle di Aitken, Shwartzman e Ghiotto che così hanno guadagnato una posizione sullo schieramento della Feature Race.