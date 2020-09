F2, Monza: Tsunoda firma il miglior crono nelle Libere

Che tra Tsunoda ed il tracciato di Monza ci sia un rapporto speciale sembra ormai evidente. Sul tracciato che 12 mesi fa lo ha visto cogliere il primo successo in Formula 3 al volante di una monoposto del team Jenzer il pilota giapponese si è espresso al meglio anche oggi in occasione del turno di Libere della Formula 2.

Il portacolori del team Carlin, infatti, ha ottenuto il miglior tempo in 1’32’’169 senza sfruttare alcuna scia ponendosi come uno dei papabili per la conquista della pole.

Alle spalle del giapponese ha brillato anche un ritrovato Christian Lundgaard. Il pilota della ART Grand Prix, reduce da un deludente round a Spa, lo scorso anno aveva centrato la pole per Gara 1 in F3 ed oggi è sembrato tornare ai livelli consueti chiudendo il turno con un solo decimo di ritardo da Tsunoda.

Si conferma in gran forma Nikita Mazepin, autore oggi del terzo riferimento di giornata in 1’32’’232 e bravo a piazzare la sua Hitech GP davanti alla monoposto di Dan Ticktum.

L’inglese della DAMS a differenza di quanto accaduto in Belgio ha iniziato il weekend in maniera regolare riuscendo a disputare il turno di Libere ed è sembrato subito a proprio agio con l’assetto della sua vettura ottenendo il quarto tempo in 1’32’’444.

Torna finalmente nelle posizioni di vertice anche Marcus Armstrong. Il pilota della ART Grand Prix deve dare una svolta ad una stagione deludente e le premesse per fare bene a Monza sembrano esserci tutte grazie al quinto crono centrato in 1’32’’522 precedendo di 110 millesimi un avversario ostico come Callum Ilott.

L’inglese ha pagato 463 millesimi di ritardo dalla vetta, ma ha bisogno di disputare un weekend pulito per non perdere ulteriore terreno da Shwartzman dopo il sorpasso in classifica subito la scorsa settimana a Spa.

Sessione complicata per Mick Schumacher. Il tedesco della Prema è riuscito a disputare solo parte della sessione, compiendo 15 giri complessivi, per poi restare fermo ai box per un problema tecnico.

Mick si è trovato così impossibilitato a migliorare il proprio crono di 1’32’’637 chiudendo con il settimo riferimento davanti a Pedro Piquet, mentre Luca Ghiotto ha lavorato in ottica gara riuscendo però ad ottenere il nono tempo davanti a Jack Aitkent.

Soltanto dodicesimo il leader della classifica Robert Shwartzman, mentre nelle battute iniziali della sessione si è verificato un problema al propulsore della Campos di Samaia che ha costretto la direzione gara a decretare la Virtual Safety Car per consentire ai commissari di rimuovere le monoposto del brasiliano.