F2, Monza: Ticktum squalificato, Ilott eredita la vittoria

E' durata poco la gioia di Dan Ticktum al termine della Sprint Race di Monza. Il pilota del team DAMS, autentico dominatore della seconda gara del weekend, è stato infatti squalificato per violazione del regolamento tecnico.

Nello specifico sulla vettura di Ticktum non è stato trovato il carburante minimo richiesto per i prelievi di rito pari a 0,8 Kg.

L'inglese, subito dopo il traguardo, ha posteggiato la propria vettura in una via di fuga facendo temere per un guasto tecnico, ma in realtà Ticktum aveva praticamente finito il carburante dato che i commissari sono riusciti a prelevare solamente 0,05 Kg.

Ticktum è stato così squalificato dalla classifica finale ed il successo è stato ereditato da Callum Ilott che grazie a questa vittoria giunta a tavolino comanda adesso la classifica piloti con 149 punti.

Christian Lundgaard è stato promosso in seconda piazza davanti a Mick Schumcher (secondo in classifica a 7 lunghezze di ritardo da Ilott), mentre Louis Delétraz, Robert Shwartzman, Jehan Daruvala, Jack Aitken e Nikita Mazepin hanno guadagnato tutti una pozione con il russo ultimo a prendere punti.