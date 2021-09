F2, Monza: Ticktum il più rapido nelle Libere, Piastri 5°

Dopo due mesi di assenza, complice la scelta di adottare per il 2021 un format ed un calendario quantomeno bizzarri, la F2 è tornata finalmente in pista per aprire il weekend i Monza.

Al termine dell’unico turno di Libere è stato Dan Ticktum a mettere il proprio nome in cima alla lista dei tempi. Il pilota inglese, appiedato improvvisamente dalla Williams nel corso dell’estate, ha subito mostrato un ottimo feeling con la monoposto del team Carlin fermando il cronometro sul tempo di 1’33’’042.

La scuderia inglese è apparsa in palla in questo turno, complice anche il terzo riferimento ottenuto da Daruvala. Tra i due portacolori della Carlin si è inserito un Theo Pourchaire ormai splendida realtà della categoria. Il rookie francese ha pagato un gap di 2 decimi dalla vetta firmando il crono di 1’33’’267.

Quarto crono per un David Beckmann che solo per pochi giorni è rimasto senza volante. Il pilota tedesco, dopo l’addio per motivi finanziari al sedile della Charouz, ha trovato all’ultimo l’accordo con il Campos Racing per sostituire Matteo Nannini ed ha subito ben impressionato fermando il cronometro sul tempo di 1’22’’409.

Il leader del campionato, Oscar Piastri, ha chiuso a soli 24 millesimi dal tedesco ottenendo così il quinto crono ed ha messo alle proprie spalle un Marino Sato poco abituato a frequentare le zone nobili della classifica.

Settimo crono per Christian Lundgaard che a Monza cerca una occasione di riscatto in una stagione tremendamente influenzata da numerosi episodi sfortunati, mentre alle sue spalle si è inserito a sorpresa Bent Viscaal.

Richard Verschoor e Liam Lawson hanno completato la top ten. L’olandese, nono, ha chiuso il turno con il crono di 1’33'863, mentre il rookie della Hitech GP ha pagato 6 decimi di gap dalla vetta ed ha preceduto di soli 6 centesimi il compagno di team Juri Vips.

Da segnalare un pessimo inizio di weekend per la DAMS. Marcus Armstrong ha percorso soltanto 4 giri prima di essere costretto ad alzare bandiera bianca per un problema tecnico, mentre Roy Nissany ha visto il proprio propulsore Mecachrome esplodere in una nuvola di fumo nella fase conclusiva del turno.

I piloti della F2 torneranno in pista alle 16:50 per disputare la sessione di qualifiche che determinerà la griglia di partenza della Feature Race di domenica.