F2, Monza: Ticktum domina la Sprint Race, Ilott torna leader

E’ stato Dan Ticktum l’autentico dominatore della Sprint Race di Monza. L’inglese della DAMS è riuscito a conquistare il secondo successo stagionale in modo netto, prendendo il comando già all’avvio dopo aver sopravanzato il poleman Deletraz in partenza.

Ticktum, una volta salito in prima posizione, ha imposto subito un ritmo inarrivabile per lo svizzero creando un gap di sicurezza sul resto degli inseguitori bloccati dietro la Charouz Racing di Deletraz.

Per Ticktum il successo è arrivato in scioltezza, ma a fine gara c’è stato un giallo quando l’inglese ha posteggiato la sua vettura in ghiaia a causa di un problema tecnico che se l’avesse colpito un giro prima lo avrebbe privato immeritatamente della vittoria.

Ben più movimentata la lotta per i restanti gradini del podio che ha visto protagonisti Callum Ilott e Christian Lundgaard.

L’inglese della UNI-Virtuosi si è riscattato dalla delusione della Feature Race conquistando con grinta un secondo posto che gli ha consentito di tornare daccapo in vetta in classifica piloti, ma nei giri conclusivi Ilott ha dovuto controllare negli specchietti un Lundgaard scatenato sul tracciato di Monza.

Il pilota della ART Grand Prix, già terzo ieri, ha vissuto una parte iniziale di gara di sofferenza nella quale ha anche subito un duro sorpasso da parte di Mick Schumacher prima della Lesmo 1, ma poco dopo è riuscito a mettere la propria monoposto davanti a quella del tedesco quando il pilota della Prema ha spiattellato violentemente l’anteriore sinistra alla staccata della prima variante.

Mick ha compromesso le sue possibilità di podio proprio al settimo giro quando nel tentativo di difendersi dalla pressione di Zhou ha completamente sbagliato il punto di frenata rovinando l’anteriore sinistra.

Da quel momento in poi Mick ha dovuto stringere i denti a causa delle importanti vibrazioni causate dallo spiattellamento, ma il vincitore della Feature Race è stato magistrale nel gestire una situazione complicata riuscendo nelle battute conclusive ad avere la meglio di Deletraz, per poi resistergli nei giri finali, e chiudere in quarta posizione.

Lo svizzero ha accusato un rapido decadimento delle proprie Pirelli ed ha così vanificato la partenza dalla pole, ma è stato comunque bravo nel tenere alle proprie spalle un Robert Shwartzman in grande crisi a Monza.

Il russo ha lamentato sin dal venerdì una mancanza di velocità di punta che lo ha pregiudicato in qualifica ed anche oggi il problema si è ripresentato impedendogli di avere la meglio su un Deletraz certamente non irresistibile.

Jehan Daruvala è stato l’unico raggio di sole in casa Carlin. L’indiano, infatti, ha chiuso in settima posizione ed è stato il solo pilota del team inglese a finire a punti dato che Tsunoda è stato costretto subito al ritiro a causa di problemi tecnici.

L’ultimo punto disponibile è stato artigliato da un Jack Aitken fin troppo aggressivo nelle battute iniziali nel corso delle quali si è anche scontrato con Luca Ghiotto danneggiando l’ala anteriore del pilota della Hitech GP e rovinando così la gara di casa di Luca, mentre la top ten si è completata con Mazepin e Vips in nona e decima piazza.

Al termine del round di Monza la classifica piloti vede nuovamente Callum Ilott in prima posizione con 146 punti, mentre Mick Schumacher è riuscito a scavalcare Robert Shwartzman portandosi alle spalle dell’inglese a sole 5 lunghezze di ritardo. Il russo è terzo a quota 138.