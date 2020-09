F2, Monza: Ilott in pole, Shwartzman beffato

Dopo il disastroso weekend di Spa-Francorchamps, Callum Ilott si è riscattato subito a Monza in occasione delle qualifiche dove ha conquistato la pole per la Feature Race grazie ad un aiuto indiretto ricevuto da Mick Schumacher.

Il tedesco, infatti, nei minuti conclusivi del turno ha perso la propria monoposto alla Ascari andando a sbattere violentemente contro le barriere di protezione ed ha causato l’interruzione anticipata della sessione pregiudicando involontariamente il suo compagno di team Robert Shwartzman.

Il russo stava migliorando nettamente i propri parziali, ma lo stop anticipato lo ha costretto ad abortire il giro e domani dovrà scattare inaspettatamente dalla sedicesima posizione.

Ilott avrà così un jolly da giocare per tornare daccapo leader della classifica piloti. L’inglese è stato bravo nello sfruttare al meglio il secondo set di Pirelli soft a disposizione per fermare il cronometro sul tempo di 1’31’’929, ma domandi dovrà fare attenzione ad uno Tsunoda maestro nella gestione delle Pirelli da 18’’ e grande staccatore.

Il giapponese della Carlin, dopo aver ottenuto il miglior crono nelle Libere, ha confermato l’ottimo feeling con la sua monoposto fermandosi ad appena 30 millesimi dal riferimento firmato Ilott ed ha così conquistato il diritto di scattare dalla seconda casella.

L’aria di casa ha fatto benissimo a Luca Ghiotto. Il pilota della Hitech GP è stato l’ultimo ad abbattere il muro del minuto e trentadue ed è riuscito a precedere un Christian Lundgaard in grande spolvero sul tracciato brianzolo.

Il pilota della ART Grand Prix ha ottenuto il crono di 1’32’’200 e con molta probabilità avrebbe potuto limare di qualche centesimo il proprio riferimento senza l’interruzione anticipata.

La sorpresa di giornata è stato Roy Nissan incredibilmente autore del quinto tempo in 1’32’’226 che gli è valso il diritto di aprire la terza fila dalla quinta casella, mentre al fianco dell’israeliano dovrà scattare un Nikita Mazepin in ritardo di 338 millesimi dal crono firmato Ilott.

Nonostante il botto finale Mick Schumacher è riuscito a non retrocedere eccessivamente in classifica e domani potrà avviarsi dalla settima casella, ma per il tedesco i rimpianti sono enormi dato che stava migliorando i propri parziali prima dell’errore alla Ascari.

Jehan Daruvala ancora una volta è stato il più lento in seno al team Carlin chiudendo con l’ottavo riferimento ed un gap dalla vetta di 379 millesimi, mentre Deletraz e Ticktum hanno completato la top ten con il nono e decimo crono.