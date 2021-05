F2, Monaco: Shwartzman brilla nel caos delle Libere

Dopo due mesi di attesa i piloti della Formula 2 sono tornati daccapo in pista per dare il via al secondo round della stagione che si disputerà sull’impegnativo tracciato di Monaco, ed al termine dell’unica sessione di Libere è stato Robert Shwartzman a piazzare la zampata in cima alla classifica dei tempi.

In un turno sospeso per ben due volte con bandiera rossa a causa dei problemi tecnici accusati da Sato e Boschung (quest’ultimo con il motore in fiamme subito dopo la Santa Devota ndr.), il russo della Prema ha subito mostrato un ottimo feeling con il tracciato fermando il cronometro sul tempo di 1’22’’041 ottenuto con gomme super soft.

Alle spalle del pilota del team Prema troviamo due specialisti dei cittadini che già in passato, in occasione dell’appuntamento di Macao, hanno dimostrato di avere una marcia in più su questa conformazione di circuito: Dan Ticktum e Juri Vips.

Il pilota del team Carlin ha chiuso con il secondo tempo a mezzo secondo di ritardo da Shwartzman, mentre l’estone della Hitech GP ha pagato 6 decimi di gap dalla vetta dopo aver occupato per lungo tempo la prima posizione.

Felipe Drugovich ha fatto vedere di gradire particolarmente il tracciato di Monte Carlo firmando il quarto riferimento in 1’22’’663 piazzandosi davanti ad un Oscar Piastri anche’egli a proprio agio sulle stradine del Principato.

Ben più alti i distacchi dalla sesta posizione in giù. Ralph Boschung, unico pilota del team Campos a poter disputare il turno dopo l’esplosione del motore di Boschung, non è riuscito a scendere sotto il muro dell’1’23’’ così come Liam Lawson.

Il portacolori della Hitech GP, già splendido protagonista in Bahrain, ha chiuso il turno con il settimo tempo in 1’23’’253 precedendo Armstrong, Zhou e Nissany.

La sessione di qualifica inizierà oggi alle 13.20 e come da tradizione i piloti della F2 saranno divisi in due gruppi.