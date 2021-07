F2: Matteo Nannini e Campos Racing ancora insieme a Silverstone

Matteo Nannini viene confermato da Campos Racing per il GP di Gran Bretagna di FIA Formula 2, dopo la promettente performance del mese scorso a Baku.

Il 18enne tornerà in gara alla guida di una vettura di Formula 2 per la terza volta nel 2021, dopo il punto conquistato in Bahrain per HWA RaceLab e il round in Azerbaijan con Campos, dove ha sfiorato la zona punti nella Sprint Race 2.

In parallelo, Nannini sta proseguendo il proprio programma di Formula 3 con HWA RaceLab e figura attualmente nono in classifica dopo tre weekend di gara.

Il pilota italo-argentino torna a Silverstone dopo una doppia esperienza in F3 sul tracciato inglese lo scorso anno. Il suo miglior risultato al termine dei due round consecutivi è stato un 16° posto.

“Sono grato e contento dell’opportunità che mi ha dato Campos Racing ancora una volta. Non vedo l’ora di correre qui a Silverstone, pista in cui ho già gareggiato due volte nel 2020. Spero, con un po’ di fortuna in più rispetto a Baku, di riuscire a portare a casa un buon risultato per il team”

L’azione in pista inizierà venerdì alle 12.30 italiane con 60’ di prove libere, proseguendo con le qualifiche alle 17.50.

La Sprint Race 1 e 2 di sabato inizieranno rispettivamente alle 9.50 e alle 15.45, mentre la Feature Race domenicale scatterà alle 11.50.