F2 | Le Castellet prende il posto del round di Sochi

Dopo la cancellazione del round di Sochi, che aveva fatto a scendere a tredici gli appuntamenti stagionali, gli organizzatori della Formula 2 hanno annunciato l’ingresso in calendario dell’appuntamento di Le Castellet.

Il round francese si terrà nel weekend dal 22 al 24 luglio, subito prima dell’’appuntamento di Budapest, ed i piloti della serie saranno presenti in pista come categoria di supporto alla Formula 1.

Per la Formula 2 l’evento al Le Castellet non è una novità dato che già nel 2019 i piloti della categoria avevano dato spettacolo ed in quella occasione ad imporsi in entrambe le gare del weekend erano stati Nyck de Vries ed il compianto Anthoine Hubert.

Anthoine Hubert, Arden Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

Grande soddisfazione per l’accordo con i responsabili del tracciato francese è stata espressa da Bruno Michel, CEO della F2.

“Da quando è stata annunciata la cancellazione di un evento abbiamo lavorato per trovare una sede che lo sostituisse, tenendo in dovuta considerazione dei costi. Le Castellet è emersa come l’opzione migliore e siamo davvero lieti di tornare al Paul Ricard”.

“Grazie a questa aggiunta il nostro calendario torna a 14 eventi, così come annunciato ad inizio stagione. Ciò significa che quest’anno avremo il record di appuntamenti da quando la Formula 2 è stata creata nel 2017”.

“Sarà un senza dubbio un mese di luglio molto impegnativo per team e piloti, ma sarà altrettanto emozionante per i fan e tutti coloro coinvolti nella serie”.