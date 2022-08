F2 | La Calderon sostituisce Bolukbasi alla Charouz Racing

Carica lettore audio

La colombiana correrà in F2 per la prima volta dal 2019, quando aveva guidato per la BWT Arden.

Il contratto di Bolukbasi è stato risolto consensualmente e la Calderon parteciperà alle quattro gare rimanenti della stagione 2022 per il team.

La Calderon aveva partecipato alla IndyCar nel 2022 con l'AJ Foyt Racing, ma il suo programma sugli stradali e sui cittadini si è interrotto dopo sette gare a causa di problemi finanziari legati allo sponsor ROKiT.

"Sono davvero entusiasta del mio ritorno in Formula 2, non riesco ancora a credere di essere tornata. È passato molto tempo dall'ultima volta che ho guidato la macchina, ma è un'opportunità straordinaria che voglio sfruttare al massimo", ha detto la Calderon.

"Sono molto grato alla Charouz Racing System e non vedo l'ora di affrontare questo intenso triplo appuntamento di gare e non solo".

Cem Bolukbasi, Charouz Racing System Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Il proprietario del team, Antonin Charouz, ha dichiarato: "Siamo molto felici di dare il benvenuto a Tatiana. La seguiamo da tempo, è una pilota molto competitiva e la sua esperienza sarà sicuramente preziosa per la squadra".

"Questo fine settimana sarà molto importante per noi, perché ci aspettano quattro gare e un triplo appuntamento impegnativo, che richiederà il nostro massimo impegno per arrivare ad Abu Dhabi e chiudere la stagione in bellezza".

La Calderon si è classificata 22° nella F2 2019, prima di correre in Super Formula nel 2020-21 per Drago Corse, oltre che nella European Le Mans Series e nel FIA WEC per la Richard Mille Racing.

La 29enne si è trasferita negli Stati Uniti per il 2022 e si trova al 29° posto nella classifica IndyCar con un 15° posto ad Indianapolis come miglior risultato.

In precedenza, la Calderon è stata collaudatrice del team Alfa Romeo F1 ed è ancora l'unica donna ad aver gareggiato in F2.

Bolukbasi non è riuscito a ottenere un punto in questa stagione, doopo aver fatto il salto dall'Euroformula Open, nella quale si era classificato quinto nel 2021 con la Van Amersfoort Racing.