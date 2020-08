F2: Juri Vips sostituisce Gelael per i prossimi 3 round

Sarà Juri Vips a sostituire l'infortunato Sean Gelael in DAMS per i prossimi tre appuntamenti stagionali della Formula 2.

A darne conferma è stata la stessa squadra francese che si è trovata nella necessità di rimpiazzare l'indonesiano vittima di una frattura alla vertebra D4 a seguito di un violento passaggio su un cordolo nel corso dei giri conclusivi della Feature Race di Barcellona.

Per Vips ci sarà così la possibilità di mettersi al volante della terza differente monoposto in questa stagione dopo aver già provato la Dallara della Super Formula giapponese e la vettura del Kic Motorsport in Formula Regional.

La convocazione di Vips, inoltre, metterà a confronto il passato ed il presente del vivaio Red Bull in DAMS dato che l'estone avrà come compagno di scuderia proprio quel Dan Ticktum che Marko ha cacciato in malo modo dalla academy nel corso della passata stagione.

Per Vips si tratterà di un esordio certamente non semplice in una categoria dove avrebbe certamente potuto dire la sua dopo l'ottima annata in F3 nel 2019 tra le fila del team Hitech GP.

"Sono davvero grato per l'opportunità che il team DAMS mi ha concesso. Sono consapevole delle difficoltà che comporterà esordire in Formula 2 a metà stagione, ma farò di tutto per regalare al team i risultati che merita. Sono impaziente di lavorare al fianco di Dan e sono certo che mi aiuterà per essere subito veloce e conquistare punti preziosi per la squadra".

Gregory ed Olivier Driot hanno voluto dare il benvenuto al talento estone: "E' sempre difficile per una squadra dover cambiare un pilota durante la stagione, soprattutto considerando le circostanze che hanno richiesto questo avvicendamento".

"Sean è molto ben integrato e vicino ad ogni membro del team DAMS e questo ci colpisce molto. Tuttavia, dobbiamo spingere e assicurarci che Dan abbia un buon compagno di squadra per le prossime gare. Abbiamo il piacere di portare a bordo Jüri Vips, che è un pilota di grande talento che ha mostrato il suo valore nelle categorie inferiori".

"Sarà un approccio complesso perché non ha mai guidato in F2, quindi Spa sarà più una prova che un vero e proprio weekend di gara. Avrà un buon supporto da parte del team, degli ingegneri e anche di Dan".