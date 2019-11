F2: HWA gioca d'anticipo ed ingaggia Markelov per il 2020

Inizia a delinearsi la lista dei partecipanti al prossimo campionato di Formula 2. Il team HWA Racelab, che nel 2020 prenderà il posto della Arden, ha annunciato oggi l’ingaggio di un pilota di grande esperienza come Artem Markelov.

Il russo, che in questa stagione ha optato per correre in Super Formula, ha compiuto due apparizioni quest’anno in Formula 2 in occasione del round di Monaco, per prendere il posto di Jordan King in MP Motorsport, ed a Sochi con il team Arden per salire sulla vettura dello scomparso Hubert.

Prima della trasferta russa la scuderia inglese aveva annunciato l’ingaggio di Markelov per disputare gli ultimi due appuntamenti stagionali, quello di Sochi ed il prossimo di Abu Dhabi.

Markelov, con la firma con il team HWA Racelab, diventerà così il pilota con più esperienza in griglia dato che per lui il 2020 rappresenterà la settima stagione nella categoria cadetta.

Il russo alla fine della passata stagione aveva dichiarato di non voler proseguire in Formula 2 se per lui non si fossero aperte le porte della Formula 1, ma è parso evidente che sia tornato sui suoi passi.

Markelov ha espresso grande soddisfazione per l’accordo raggiunto con il team con largo anticipo: “Non vedo l’ora di correre con HWA Racelab la prossima stagione. La squadra ha una grande esperienza nel Motorsport e sono certo che questo ci aiuterà molto”.

Uil Fritz, CEO di HWA Racelab, ha sottolineato l’importanza di aver ingaggiato un pilota come Markelov: “Artem è un pilota ideale per il nostro primo anno come team indipendente in Formula 2. Ha molta esperienza in questa categoria e le sue 8 vittorie nella serie lo dimostrano. La sua conoscenza ci aiuterà ad adattarci in fretta. Sono contento di poter disporre di un pilota del suo calibro”.

Il team HWA non ha ancora annunciato chi affiancherà Artem Markelov come compagno di squadra nel 2020.