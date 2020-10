F2: Gelael torna titolare con DAMS nelle ultime 2 gare del 2020

In vista dell'ultimo appuntamento stagionale del campionato FIA Formula 2, il team DAMS ha recuperato in extremis uno dei suoi due piloti titolari: Sean Gelael.

L'ex pilota del team Prema tornerà così titolare del suo sedile dopo averlo ceduto a Juri Vips a Spa-Francorchamps, Monza e Mugello, ossia gli ultimi tre appuntamenti della serie prima del gran finale in Bahrain.

L'estone ha sostituito Gelael con buone prestazioni, ma ora Sean è guarito dall'infortunio alla schiena - alla vertebra D4 - su un cordolo nell'appuntamento al Montmelo di Barcellona.

Ad ufficializzare il ritorno di Sean è stato proprio il team DAMS tramite un post sul proprio account ufficiale di Twitter.

Un secondo e ultimo post è stato dedicato a Juri Vips, l'estone che ha sostituito Gelael a Spa. Monza e Mugello. Il team ha ringraziato Vips per quanto fatto in queste settimane, augurandogli il meglio per il futuro.