F2: Gelael fratturato alla vertebra D4. Salta Gara 2 a Barcellona

Arrivano brutte notizie per quanto riguarda lo stato di salute di Sean Gelael. Il pilota di Formula 2 è stato sfortunato protagonista di un forte passaggio si un cordolo a pochi minuti dal termine della prima manche di gara della categoria propedeutica alla Formula 1 andata in scena ieri sul tracciato di Montmelo, in Catalogna.

Il pilota del team DAMS, dopo l'incidente, è stato trasportato in ambulanza all'Hospital General di Granollers, che si trova a pochi chilometri dal circuito. Dopo i primi esami, i medici hanno riscontrato la frattura di una vertebra, la D4, che lo costringerà a saltare il resto del weekend di Barcellona.

L'indonesiano è stato dimesso dall'ospedale di Granollers, ma ora dovrà osservare un periodo di riposo scrupoloso per recuperare dalla frattura che si è procurato in un passaggio molto forte su un cordolo. L'impatto di 45 G ha procurato la frattura della vertebra e, a fine gara, ha consigliato il team di far comntrollare lo stato di salute del proprio pilota.

A rendere nota la situazione di Gelael è stata la FIA tramite un comunicato stampa: "La FIA ha preso nota di un incidente occorso durante il giro finale della Feature Race di FIA Formula 2 che ha coinvolto Sean Gelael".

"Il pilota è stato subito preso in consegna dall'equipe di medici e, successivamente, è stato trasferito in ambulanza all'Hospital General De Granollers per precauzione".

Nel corso della tarda serata di ieri, lo stesso Gelael ha reso noto il suo stato di salute con un breve posto sul proprio profilo di Instagram: "Ciao ragazzi, grazie per tutti i messaggi che mi state inviando. Sto bene. Ho una frattura alla vertebra D4. Aspettiamo e vediamo cosa mi riserverà il futuro. Grazie a tutti".