F2 | Enzo Fittipaldi è il nome nuovo del programma Red Bull

Arriva un nuovo acquisto nella Red Bull Academy. In occasione della giornata del sabato del Gran Premio del Brasile il programma giovani del team 5 volte campione del mondo ha annunciato l’ingaggio di Enzo Fittipaldi.

Il pilota brasiliano, attualmente impegnato con il Charouz Racing System in Formula 2, sta disputando una stagione convincente e quando manca un solo round alla fine della stagione occupa la quarta posizione in classifica a pari punti con Jack Doohan e Jehan Daruvala.

Dopo aver disputato gli ultimi tre appuntamenti del 2021 con il team Charouz, ed essere stato protagonista di un terribile incidente al via della Feature Race di Jeddah quando ha centrato la monoposto di Theo Pourchaire rimasta ferma in griglia, Fittipaldi è riuscito a trovare un accordo con la scuderia ceca per l’intera stagione 2022.

Anche il prossimo anno Enzo sarà impegnato nella categoria cadetta, ma con un team diverso e di alto profilo. Fittipaldi, infatti, passerà al team Carlin e punterà alla conquista del titolo.

"È un grande onore e un passo molto importante nella mia carriera entrare a far parte della famiglia Red Bull. Sono molto grato per questa opportunità e vorrei ringraziare la Red Bull, il dottor Helmut Marko e Christian Horner per la loro fiducia in me" ha dichiarato il pilota brasiliano.

Helmut Marko ha spiegato cosa abbia spinto la Red Bull a puntare su Enzo Fittipaldi.

"Direi che si è comportato bene in una squadra di metà classifica. Ha sempre lottato per le posizioni di vertice. Ora sa che c'è una possibilità e correrà con Carlin che è una squadra di alto livello".

L’ingresso di Fittipaldi nella Academy Red Bull non sarà l’unico. Helmut Marko, infatti, ha fatto capire come anche altri nomi entreranno nel vivaio del team mentre altri saranno costretti a dire addio per non aver soddisfatto le aspettative dei vertici.

Il manager austriaco ha poi spiegato il perché della scelta di far disputare la prossima stagione di Super Formula a Liam Lawson ed anticipato che Dennis Hauger sarà nominato pilota di riserva in F1 proprio accanto al neozelandese così da potersi alternare con Lawson quando quest’ultimo sarà impegnato in Giappone.

"Liam farà la Super Formula. È una categoria difficile perché i piloti giapponesi conoscono ogni centimetro, conoscono tutte le piste. Non è facile".

"Abbiamo diversi piloti di riserva. Un altro sarà Hauger. questo è quanto è stato deciso finora. Vedremo all'inizio della stagione come andrà”.