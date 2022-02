F2 | Enzo Fittipaldi continua con Charouz Racing System nel 2022

Carica lettore audio

Il brasiliano è stato confermato dal team ceco per il 2022, nel quale farà coppia con il gamer diventato pilota Cem Bolukbasi.

Il ventenne nipote del due volte campione del mondo di Formula 1 Emerson Fittipaldi, si è unito al Charouz Racing per un programma parziale nel 2021, subentrando a partire dalla gara di Monza, dopo aver cominciato la stagione in Formula 3 sembra con la stessa squadra.

Fittipaldi tornerà al volante di una vettura di F2 dopo aver terminato la scorsa stagione anticipatamente a causa di un brutto incidente durante il penultimo round in Arabia Saudita.

Enzo è andato a colpire il retrotreno della monoposto di Theo Pourchaire, che aveva stallato alla partenza, con un impatto che è stato stimato in circa 72G. Mentre il pilota della ART Grand Prix è uscito illeso, Fittipaldi si è fratturato il tallone, oltre a rimediare alcune fratture facciali e varie contusioni che lo hanno costretto a saltare l'ultima gara ad Abu Dhabi ed i test post-stagione.

Guardando alla sua prima stagione completa in F2, Fittipaldi punta a piazzarsi regolarmente nella top 10, dopo che nel 2021 il suo miglior risultato era stato un settimo posto ottenuto proprio nella sprint race di Jeddah, prima del suo incidente.

"Per me, è un piacere e un onore essere in grado di continuare la mia avventura in Formula 2 con Charouz Racing System", ha detto Fittipaldi.

"La scorsa stagione mi hanno dato l'opportunità di debuttare in questa categoria dopo una buona prima parte di stagione in Formula 3 e questo permetterà a me e alla squadra di lavorare subito sulle prestazioni fin dai primi test".

"Sarà un campionato lungo e impegnativo e il livello di competitività non è mai stato così alto come quest'anno, quindi è un grande vantaggio non dover passare i primi giorni di test per prendere confidenza con la vettura".

"Puntiamo sicuramente ad essere una presenza regolare nelle prime 10 posizioni, e certamente cercheremo di cogliere ogni opportunità per ottenere qualche podio e magari qualche vittoria".

Il proprietario del team Antonín Charouz ha aggiunto: "La squadra ed io siamo felici di poter lavorare di nuovo con Enzo per la prossima stagione. L'anno scorso ha dimostrato di meritare la possibilità di passare dalla Formula 3 alla Formula 2, nonostante la sfortuna che lo ha colpito a Jeddah".

"Ora che è tornato in forma, sono sicuro che questo lo motiverà ulteriormente a mostrare ciò di cui è capace. Iniziare la stagione in un ambiente con cui ha già familiarità è sicuramente un vantaggio sia per la squadra che per il pilota, e cercheremo in tutti i modi di sfruttare questa condizione per trovare la velocità ed essere subito nella top 10".

Allo stato attuale rimane solamente un posto libero alla Trident per completare la griglia della Formula 2 2022, che scatterà in Bahrain nel weekend del 20 marzo.

Enzo Fittipaldi, Charouz Racing System Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images