F2 | Daruvala firma con MP Motorsport e completa la griglia 2023

Il puzzle è finalmente completo. A poco più di tre settimane dall'inizio dei test pre-stagionali in Bahrain, MP Motorsport ha annunciato che Jehan Daruvala si unirà al team per l'imminente stagione, ponendo così anche l'ultimo tassello che serviva per completare la line-up del campionato 2023.

Il 24enne, alla sua quarta stagione nella serie cadetta, può vantare un totale di quattro vittorie e 15 podi a suo nome. Dopo due anni alla Carlin, squadra con cui aveva fatto il proprio debutto, Daruvala era passato alla PREMA la scorsa stagione concludendo al settimo posto nella classifica generale: ora avrà l'opportunità di correre con la scuderia campione in carica, che nel 2022 vinse sia il titolo riservato ai piloti che alle squadre.

Daruvala aveva disputato i test post-stagionali di Abu Dhabi proprio con la MP Motorsport al fianco di Dennis Hauger, di cui era stato compagno anche nella passata stagione in Prema. Seppur con un cambio di casacca, il norvegese continuerà a fare coppia con Daruvala anche nel 2023.

"Sono davvero contento di essere tornato in FIA Formula 2 e poter collaborare con MP Motorsport rende il tutto ancora più speciale", ha spiegato il pilota indiano, che quest'anno si alternerà tra il campionato di F2 e il suo ruolo di pilota di riserva e del simulatore per Mahindra in Formula E.

"L'anno scorso sono rimasto sbalordito dal ritmo straordinariamente costante di MP e nel 2023 spero di poterne beneficiare anche io".

“Insieme a Dennis [Hauger], sono fiducioso che la nostra esperienza e velocità combinate contribuiranno a far lottare MP ancora una volta per la vittoria. Mi è piaciuto molto lavorare con il team nei test post-stagione e non vedo l'ora che arrivino i test del 2023 e la stagione che ci attende”.

Jehan Daruvala durante i test post-stagionali di Abu Dhabi. Nel 2023, il pilota indiano non farà più parte della Red Bull Academy Photo by: Red Bull Content Pool

Sander Dorsman, Team Principal di MP Motorsport, ha aggiunto sottolineato l'aspetto dell'esperienza, fattore che potrebbe dimostarsi utile per difendere entrambi i titoli vinti nel 2022.

“In MP, siamo lieti di dare il benvenuto a Jehan nel nostro team FIA F2. È stato tra i leader fin dal suo debutto nella categoria, ottenendo vittorie in ogni stagione di F2 in cui ha partecipato", ha spiegato Dorsman.

"La sua esperienza sarà di grande valore per la squadra, quindi puntiamo a ripetere i risultati dell'anno scorso. Inoltre, abbinarlo a Dennis ci consentirà di sviluppare una collaborazione fluida e proficua tra compagni di squadra che già si conoscono bene. Con una coppia di piloti così forte per il 2023, non vediamo l'ora di scendere in pista".