F2: Drugovich domina Gara 2 davanti a Ghiotto e Schumacher

Dominante e solitaria vittoria di Felipe Drugovich nella Sprint Race della Formula 2 a Barcellona. Il brasiliano regala la seconda vittoria del week-end ad MP Motorsport,

che ieri si era imposta con Nobuaru Matsushita, oggi quinto. Felipe, alla seconda affermazione in stagione è partito in pole position in virtù della griglia invertita e si è involato al comando con 9.5s di vantaggio finali sotto la bandiera a scacchi.

A completare il podio Luca Ghiotto, autore di una bella performance con una vettura inferiore rispetto alla concorrenza, ma bravo nel gestire gli pneumatici, ed un sorridente Mick Schumacher, che recupera terreno in campionato.

Quarto, ancora una volta nelle zone alte della classifica, Yuki Tsnuoda (Carlin), su cui Red Bull ed Honda stanno investendo per portarlo nei prossimi anni in Formula 1. Crollo nel finale di Callum Ilott, in crisi con gli penumatici, che nell’ultima chicane è stato superato da Christian Lungaard per l’ultima posizione disponibile nei punti.

La direzione gara però punisce il pilota ART di 5 secondi poco prima del podio, riconsegnando l’ottavo posto all’inglese.

Da segnalare l’assenza di Sean Gelael. L’indonesiano di casa DAMS è stato ricoverato ieri in ospedale dopo l’incidente di gara-1 che pareva in realtà essere stato innocuo.

Dopo i dovuti accertamenti invece a Sean è stata riscontrata una lesione alle vertebre che ha reso quindi impossibile la sua partecipazione in gara-2. Da definire i tempi di recupero per valutare la sua presenza nel prossimo appuntamento di Spa