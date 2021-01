F2: DAMS spiazza tutti ed affianca Nissany ad Armstrong

La mossa di mercato che non ti aspetti è arrivata dal team DAMS. La squadra francese, che lo scorso anno ha schierato Sean Gelael (poi sostituito causa infortunio da Juri Vips per 4 round ndr.) e Dan Ticktum, ha completamente stravolto la propria line-up per il 2021.

Con l'indonesiano che ha detto addio alla categoria e l'inglese passato al team Carlin, la squadra transalpina ha deciso di puntare tutto su Marcus Armstrong e Roy Nissany.

La scelta dell'israeliano è senza dubbio inattesa. Nissany, confermato anche per il 2021 come test driver Williams, ha faticato non poco la passata stagione con i colori del team Trident ed ha chiuso il campionato con appena 5 punti.

La caratura della squadra francese è nota e lo stesso Nissany si è detto entusiasta dell'opportunità: "Sono estremamente grato di poter far parte di un team così prestigioso come DAMS. Hanno una storia incredibile ed una solida reputazione in Formula 2".

"Abbiamo già avuto modo di lavorare insieme in occasione dei test post-stagionali del 2020 e non vedo l'ora di iniziare il nuovo campionato. Speriamo di poter essere costantemente nella parte alta della classifica".

Gregory ed Olivier Driot hanno dato il benvenuto al nuovo arrivo: "Siamo molto felici di accogliere Roy nella squadra per il 2021. Il test post-stagionale del Bahrain è andato molto bene e siamo stati soddisfatti dei suoi feedback".

"Ha subito stretto amicizia con tutta la squadra, in particolare con lo staff tecnico, ed è stato bello vedere questo feeling istantaneo. Ora tocca a noi dargli i mezzi per esprimere il suo potenziale ed aiutarlo ad ottenere i risultati che merita"