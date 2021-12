F2 | Carlin punta su Logan Sargeant per il 2022

Continua a delinearsi la griglia di partenza della stagione 2022 di Formula 2. Dopo l’annuncio della UNI-Virtuosi, che scelto di puntare per la prossima stagione su Jack Doohan e Marino Sato, questo pomeriggio è toccato al team Carlin svelare il nome della sua prima guida.

Il team di Trevor Carlin ha deciso di scommettere su un rookie molto atteso: Logan Sargeant. Il pilota americano, reduce da una positiva terza stagione in Formula 3 disputata con il Charouz Racing System, ha avuto un assaggio di F2 già a Jeddah quando è stato chiamato per l’appuntamento in Arabia Saudita per guidare una delle due monoposto del team HWA Racelab.

Per Sargeant il passaggio in Formula 2 era scontato dopo essere entrato nella Academy Williams per prendere il posto lasciato libero da Dan Tickutm. Per il pilota americano, tuttavia, questa occasione rappresenta anche un riscatto dopo che ad inizio 2021 sembrava costretto ad abbandonare le monoposto per mancanza di budget.

Dopo l’ottimo 2020 che l’ha visto in lotta per il titolo in Formula 3 sino all’ultimo round del Mugello, Sargeant è riuscito a trovare in extremis un accordo con il Charouz Racing System per disputare l’intera stagione nella terza categoria ed il suo apporto è stato fondamentale per consentire al team ceco di chiudere in quinta posizione nella classifica riservata alle squadre.

“Questa sarà una settimana incredibile per me” ha dichiarato Sargeant. “Domani avrò il mio primo assaggio di Formula 1 al volante della Williams FW34B e poi seguiranno tre giorni di test con la Formula 2. È semplicemente incredibile”.

“Non vedo l’ora di scendere in pista con il team Carlin per preparare il nostro 20222. Voglio ringraziare Trevor, il mio managment e la Williams per questa incredibile opportunità”.

A dare il benvenuto nella scuderia inglese al pilota statunitense è stato il team principal Trevor Carlin: “Siamo entusiasti di lavorare con Logan. Abbiamo già collaborato in Formula 4 ed in Formula 3 ed è fantastico ritrovarci insieme in Formula 2. Nel corso degli anni lo abbiamo visto crescere e maturare e senza dubbio è pronto per affrontare un campionato di livello il prossimo anno”.