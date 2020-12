F2: Campos chiama Boschung per sostituire Aitken a Sakhir

L'effetto domino innescato dalla positività al COVID-19 di Lewis Hamilton ha coinvolto anche la Formula 2.

La Mercedes, infatti, ha scelto George Russell quale sostituto del sette volte campione del mondo per la gara di Sakhir e la Williams, orfana del talento inglese, ha deciso di promuovere dalla F2 Jack Aitken per scendere in pista nel penultimo round della stagione.

Il pilota anglo-coreano farà così il proprio debutto ufficiale in un weekend di gara della massima categoria dopo aver già disputato una prima sessione di prove libere al volante della Williams FW43 in occasione del GP di Stiria.

La scelta della promozione di Aitken ha però lasciato scoperto un sedile nel team Campos Racing, ma oggi la scuderia spagnola ha annunciato il sostituto di Jack. Ralph Boschung.

Lo svizzero, fresco di accordo proprio con il team di Adrian Campos per la stagione 2021, anticiperà così il proprio ritorno in quella squadra che già nel 2017 lo aveva accolto per il suo debutto in F2.

Boschung conosce già la vettura, avendo corso sino allo scorso anno nella stessa categoria, ma dovrà adattarsi rapidamente ai nuovi pneumatici Pirelli da 18'' che non pochi grattacapi hanno creato a molti piloti in questa stagione.