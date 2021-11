F2 | Boschung prosegue con Campos Racing anche nel 2022

Dopo l’annuncio di Clement Novalak con MP Motorsport sia per gli ultimi due appuntamenti stagionali 2021 che per l’intera stagione 2022, un altro tassello è andato a posto. Il team Campos Racing ha infatti annunciato oggi la prosecuzione della collaborazione con Ralph Boschung anche il prossimo anno.

Il pilota svizzero, tornato in Formula 2 dopo un anno di stop parziale (ha disputato soltanto le ultime due gare del 2020 in Bahrain), è tornato full time nella serie proprio con la scuderia spagnola fornendo prestazioni convincenti in più occasioni.

Il miglior weekend disputato sino ad ora è stato quello di Monte Carlo nel quale ha ottenuto il quarto posto in Gara 1, il quinto in Gara 2 ed il sesto nella Feature Race.

“Sono davvero grato e felice di poter continuare a correre con Campos Racing anche nella stagione 2022” ha dichiarato lo svizzero.

“Credo nella continuità e nella lealtà e questi sono due asset radicati che mi legano al team. Voglio ringraziare Adrian Campos e l’intero team, insieme ai miei sponsor, per avermi fornito questa possibilità”.

Adrian Campos, figlio del fondatore della scuderia spagnola e direttore sportivo del team, ha sottolineato con soddisfazione l’accordo raggiunto con Boschung.

“Siamo estremamente felici di avere Ralph per un’altra stagione. Dopo il duro colpo ricevuto ad inizio anno la squadra ha lavorato molto duramente ed è stata più unita che mai. Questo ha pagato”.

“Per la prossima stagione saremo più esigenti e vogliamo continuare questo trend positivo di risultati. Voglio ringraziare Ralph e tutte le persone che lo sostengono per la fiducia riposta in Campos Racing”.