F2, Baku: Shwartzman domina e torna al successo in Gara 1

Lo zar è tornato. Dopo un avvio di stagione troppo brutto per essere vero, Robert Shwartzman ha finalmente conquistato la prima vittoria del 2021 alla sua maniera: dominando dal primo all’ultimo giro.

Il russo della Prema ha sfruttato al meglio la partenza dalla pole grazie alla griglia invertita e quando i semafori si sono spenti è scattato alla perfezione dalla prima casella tenendo a debita distanza Daruvala.

La fuga di Shwartzman, però, è durata poco. A centro gruppo, infatti, Felipe Drugovich ha scatenato il caos in Curva 3 quando ha completamente sbagliato la frenata andando a centrare un incolpevole Piastri.

L’australiano, senza alcuna colpa, ha a sua volta colpito prima Vips nella posteriore sinistra e successivamente è andato ad impattare contro Lawson facendo andare contro le barriere di protezione il neozelandese costringendo anche lui al ritiro.

Uno zero pesante in classifica per i due rookie protagonisti fino ad ora di un inizio di campionato oltre ogni aspettativa che peserà ulteriormente in Gara 2 quando entrambi, insieme a Deledda ed Aitken, saranno costretti a scattare dal fondo della griglia.

La safety car è subito intervenuta in pista per consentire ai commissari di rimuovere le quattro monoposto rimaste ferme ed alla ripartenza, avvenuta al quarto giro, Shwartzman è stato ancora una volta impeccabile.

Lo zar ha accelerato all’ultimo momento utile per evitare di consegnare a Daruvala la scia ed ha subito iniziato a pestare forte sul gas prendendo in pochi giri un gap di 3 secondi sul pilota della Prema.

Shwartzman ha gestito la gara alla perfezione sino alla bandiera a scacchi, ma è stato beffato all’ultimo giro da Pourchaire che gli ha strappato i due punti supplementari messi in palio per il giro più veloce.

Se il russo è stato l’autentico dominatore, altro grande protagonista di Gara 1 è stato Dan Ticktum. Che l’inglese della Carlin abbia un gran feeling con i tracciati cittadini è cosa nota, ma oggi è stato autore di una rimonta da urlo condita da staccate da applausi.

Ticktum ha messo inizialmente nel mirino Boschung per salire in quinta posizione per poi avere la meglio su Daruvala e Zhou e conquistare con forza il secondo gradino del podio.

Il cinese della UNI-Virtuosi ha corso alla sua maniera, capitalizzando al massimo il potenziale a disposizione per mettere in cascina altri punti fondamentali in un campionato dove la regolarità giocherà un ruolo fondamentale alla luce del nuovo format.

Deludente la prestazione fornita da Jehan Daruvala, apparso poco incisivo sin dai primi giri, mentre ancora una volta Théo Pourchaire è stato autore di una gara magistrale.

Il rookie terribile della ART Grand Prix non si è scomposto quando nelle fasi iniziali ha subìto il sorpasso da parte di Vips ed ha atteso il momento opportuno per riprendersi la posizione ai danni dell’estone. Una volta salito in settima piazza, Théo ha aggredito Boschung al giro 18 e successivamente Armstrong per poi transitare sotto la bandiera a scacchi in scia a Daruvala e chiudere così in quinta piazza.

Boschuung, dopo l’ottimo weekend di Monaco, è stato ancora una volta autore di una gara solida facendo brillare il Campos Racing, mentre Armstrong e Vips hanno deluso.

Il pilota del vivaio Ferrari ha sofferto nel finale perdendo due posizioni per poi chiudere in settima piazza, mentre l’estone non è mai sembrato incisivo ed ha completato Gara 1 alle spalle del pilota della DAMS rischiando poi alla fine di centrare Boschung nel giro di rallentamento.

Positiva la prestazione di David Beckmann che lontano dai riflettori sta dimostrando di merita un posto in Formula 2, soprattutto se si confrontano le sue prestazioni con quelle assolutamente incolori del suo compagno di team, mentre alle spalle del tedesco, complice la penalità di 10’’ inflitta a Drugovich per il crash iniziale, ha chiuso Bent Viscaal. L’olandese avrà così la possibilità di partire dalla pole per la seconda gara del weekend che scatterà questo pomeriggio alle 15:40.

