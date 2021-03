F2, Bahrain: Zhou mette la firma sulla Feature Race

Dopo lo spettacolo visto ieri nella seconda Sprint Race del weekend, anche oggi i piloti della Formula 2 hanno fornito un show di grande livello in occasione della Feature Race del Bahrain.

A mettere le mani sul trofeo del vincitore è stato un Guanyu Zhou semplicemente impeccabile. Il cinese della UNI-Virtuosi, autore della pole, ha preso il via dell’ultima corsa con le Pirelli hard ed al via ha subìto il sorpasso da parte di Lundgaard e Drugovich scattati con gomma morbida.

Nonostante la retrocessione in terza piazza, Zhou ha sempre mantenuto la calma, gestendo le coperture con grande maestria per poi lasciare tutti spiazzati ed effettuare la sosta al sedicesimo giro per montare le Pirelli soft.

L’ingresso in pista di ben due safety car ha certamente giocato a favore della strategia del cinese. Quando le operazioni sono ripartite Zhou si è ritrovato in quarta piazza, alle spalle di Verschoor, Piastri ed Armstrong, ed ha iniziato a chiedere il massimo alle proprie gomme passando prima il pilota della DAMS per poi mettere nel mirino prima l’australiano della Prema ed infine l’olandese della MP Motorsport.

Decisamente intensi sono stati gli ultimi giri di gara quando Zhou ha dovuto controllare negli specchietti un Ticktum arrembante su gomme soft. L’inglese della Carlin, protagonista di un discusso contatto con Piastri, ha cercato in ogni modo di indurre in errore il cinese della UNI-Virtuosi, ma Zhou è stato perfetto ed ha così chiuso al meglio il primo round del campionato.

Ticktum in tutte e tre le gare è stato protagonista o vittima di contatti molto discussi. Oggi, al giro 30, ha effettuato un sorpasso duro ma corretto ai danni di Oscar Piastri in curva 1, ma l’australiano della Prema, nel tentativo di rispondere immediatamente, ha perso leggermente il controllo della sua vettura in accelerazione andando ad impattare contro la fiancata della Carlin dell’inglese che, da par suo, non ha lasciato assolutamente la porta aperta.

Piastri ha così concluso nella via di fuga una gara fino a quel momento perfetta, agevolata nelle strategie dalle numerose neutralizzazioni, ma lo zero in classifica non può far dimenticare quanto di buono fatto vedere in questo fine settimana, soprattutto dal punto di vista della gestione gomme.

Altro grande protagonista di questo weekend è stato Liam Lawson. Il pilota della Hitech GP sembra aver trovato quella maturità mancata sino agli scorsi anni che spesso ha azzoppato il suo talento. Liam ha mostrato di essere velocissimo, in grado di comprendere subito il comportamento delle Pirelli, ed ha potuto sollevare oggi il trofeo del terzo classificato al termine di una gara solidissima.

Verschoor avrebbe potuto beffare tutti grazie alla sosta effettuata in regime di safety car, ma il pilota della MP Motorsport ha mostrato delle gravi lacune nella gestione delle Pirelli soft finendo per consumare rapidamente il battistrada e retrocedere nelle battute finali in quarta piazza senza strumenti per difendersi.

E’ da accogliere positivamente il quinto posto firmato Marcus Armstrong. Il pilota del vivaio Ferrari, scattato dalla tredicesima posizione, ha approfittato del caos iniziale innescato da Shwartzman per risalire in classifica e grazie alla complicità del team ha indovinato il momento esatto per effettuare il cambio gomme e montare pneumatici soft.

Purtroppo anche quest’anno la gestione gomme non sembra essere ancora il suo punto forte e nelle battute conclusive Marcus ha sofferto non poco chiudendo davanti ad un Jehan Daruvala che ha fatto della costanza di rendimento il suo asso nella manica.

Gara dai due volti per Robert Shwartzman. Lo zar, dopo l’incidente al via in Gara 2 che lo ha subito messo fuori dai giochi, anche oggi è stato protagonista di una staccata completamente sbagliata in curva 3 che lo ha visto andare ad impattare contro il retrotreno della DAMS di Nissany.

Robert, scattato con le Pirelli soft, è stato penalizzato con un drive through ed è precipiatato in fondo allo schieramento, ma grazie alle neutralizzazioni con safety car e virtual safety car, oltre alle penalità di tempo inflitte a numerosi piloti per non aver rispettato la velocità minima dietro la vettura di sicurezza, è riuscito a risalire sino in settima posizione e mettere così una pezza ad una giornata che sembrava iniziata nel peggiore dei modi.

Ha decisamente deluso Felipe Drugovich. Il pilota della UNI-Virtuosi ha faticato moltissimo nel capire come gestire correttamente il degrado delle Pirelli hard ed è stato anche punito con 5’’ di tempo aggiuntivi per non aver rispettato la velocità prevista in regime di safety car. L’ottavo posto lascia sicuramente l’amaro in bocca sia a lui che al suo team.

Da sottolineare il grande lavoro svolto oggi da due rookie: Théo Pourchaire e Matteo Nannini. Il francese della ART Grand Prix non si è lasciato intimorire dal ben più esperto compagno di team nelle battute finali ed ha lottato con il coltello tra i denti per poi approfittare della penalità di tempo inflitta al danese per chiudere in nona piazza.

Matteo ha compiuto un mezzo miracolo con una monoposto sicuramente non da prima fila. Ottimo nella gestione gomme, il pilota italiano ha sfruttato al meglio le Pirelli rosse nel finale per mettersi in scia al duo della ART e conquistare così il suo primo punto nel campionato grazie al decimo posto.

Al termine del primo appuntamento stagionale la classifica vede Zhou al comando con 41 punti, seguito da Lawson a quota 30 e Daruvala con 28 punti, mentre Piastri è quarto con 23 punti.

Grazie ad un calendario bizzarro si dovrà attendere sino a maggio per vedere daccapo in pista i piloti della F2 impegnati sullo splendido tracciato di Montecarlo.

