F2 | Austria: Crawford e Verschoor vincono di strategia

Così come in Formula 3, anche in Formula 2 il meteo ha regalato gare estremamente interessanti, soprattutto nella sprint race, dove la scelta di Jack Crawford di prendere il via con le slick si è poi rivelata quella azzeccata.

Nella Feature Race si è invece imposto Richard Verschoor, il quale ha sfruttato la strategia alternativa e un pizzico di fortuna con una Safety Car nel momento propizio e risalire la classifica e ottenere una vittoria che mancava da inizio 2022.

In testa alla classifica rimane Frederick Vesti, bravo a piazzarsi sul podio nella Feature Race, mentre si è trattato di un weekend da dimenticare per Theo Pourchaire, ora secondo a venti punti. Terzo in classifica Ayumu Iwasa, solamente quattro punti dietro al francese.

Sprint race: paga la scelta delle slick

Jak Crawford ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 2 nella gara sprint in Austria puntando su un azzardo. Infatti, il pilota della Hitech era partito con le gomme slick nonostante l'asfalto umido, finendo però rapidamente alle spalle di chi aveva invece puntato su gomme da bagnato.

Leclerc, partito sugli pneumatici da bagnato, ha beneficiato dell'aderenza aggiuntiva conquistando il secondo posto alla prima curva, mentre le slick di Crawford si sono rivelate inefficaci nella primissima fase di gara, scendendo fino al sesto posto. Il leader del campionato Frederik Vesti è partito nono con le gomme da bagnato ed è salito al terzo posto a metà del primo giro.

Ma quando l'asfalto si è asciugato e i piloti che lo precedevano hanno effettuato i pit-stop, Crawford è riuscito a recuperare posizioni e ha ripreso il controllo al quinto giro.

Richard Verschoor, Ayumu Iwasa e Frederik Vesti Photo by: Formula Motorsport Ltd

Dopo pochi giri è infatti entrata la Safety Car e Theo Pourchaire, che era secondo, Vesti, Dennis Hauger, Brad Benavides e Oliver Bearman sono tutti rientrati ai box per le montare le coperture da asciutto, anche se al francese è stata inflitta una penalità di cinque secondi per unsafe release.

La safety car è terminata al quinto giro, ma è stata quasi immediatamente ripristinata quando Richard Verschoor, che aveva ereditato il comando, è andato in testacoda alla curva 1 ed è finito a muro.

Da lì, il giovane della Red Bull Academy è stato in grado di costruire un vantaggio di quasi tre secondi, ottenendo così la sua prima vittoria in campionato davanti a Victor Martins. In terza posizion avrebbe concluso Novalak, il quale ha compiuto un'incredibile rimonta, approfittando delle soste ai box e degli incidenti. Tuttavia, Novalak è stato squalificato dopo la gara in quanto la pressione degli pneumatici posteriori della sua vettura era inferiore al limite richiesto.

Di conseguenza, Isack Hadjar è stato promosso sul podio in terza posizione, mentre Oliver Bearman è salito all'ottavo posto per la classifica finale ottenendo così un punto. Tra loro si sono inseriti Correa al quinto posto, Stanek, Hauger e Doohan.

Jak Crawford Photo by: Formula Motorsport Ltd

Feature race: Verschoor trionfa davanti al pubblico "di casa"

Richard Verschoor ha ottenuto una straordinaria vittoria in Formula 2 in Austria, davanti a quello che è stato un secondo pubblico di casa, dato che al Red Bull Ring vi erano molti tifosi olandese giunti per sostenere Max Verstappen. Il pilota olandese ha conquistato la prima vittoria del Van Amersfoort Racing in F2 dopo essersi schierato in undicesima posizione con la strategia alternativa, prima che una Safety Car giungesse al momento propizio per sfruttare al massimo la sua tattica di gara.

Sebbene Frederik Vesti sia stato in testa per gran parte dei 40 giri della gara, infatti, l'ingresso della vettura di sicurezza a 12 giri dalla fine ha permesso a Verschoor di effettuare una sosta perdendo poco tempo. Sia lui che Ayumu Iwasa (DAMS) hanno sfruttato al meglio le gomme più fresche e hanno scavalcato Vesti al penultimo giro, conquistando la prima e la seconda posizione, con il pilota della Prema che ha poi concluso terzo.

Per VAR si tratta della prima vittoria in F2, alla seconda stagione nella serie, dopo che Verschoor era stato squalificato dalla gara dello scorso anno per non aver mantenuto abbastanza carburante per i controlli post-gara. L'olandese ha dedicato la vittoria a Dilano van 't Hoff, il 18enne pilota di Formula Regional che ha purtroppo perso la vita sabato a Spa e che Verschoor considerava un buon amico.

Victor Martins si è schierato in pole position per la gara di domenica, in condizioni molto più asciutte rispetto alla gara di sabato, partendo con le gomme soft davanti a Vesti e Theo Pourchaire (ART).

Enzo Fittipaldi, Carlin Photo by: Red Bull Content Pool

È stato Vesti a scattare dal via, accumulando rapidamente un vantaggio sul suo rivale per il titolo, con Kush Maini che si era portato in terza posizione per Campos Racing prima di essere passato da Jack Doohan (Virtuosi). Vesti si è poi fermato alla fine del decimo giro, passando la testa della corsa al pilota della Rodin Carlin Enzo Fittipaldi, il quale aveva invece optato per la strategia alternativa, partendo con le soft.

Vesti ha superato coloro che dovevano ancora fermarsi ai box, mentre Pourchaire lo seguiva, ma con le gomme più vecchie, il giovane della Sauber è stato passato da Doohan all'interno della curva 3 al 25° giro. La safety car è intervenuta al 28° giro dopo che Arthur Leclerc ha perso una gomma che non era stata montata correttamente, facendo rimbalzare il pneumatico posteriore destro sulla pista. Fittipaldi è rientrato ai box sotto la safety car dopo un ottimo stint, ma la sua sosta si è rivelata poco tempestiva ed è emerso dietro un gruppo di piloti in nona posizione.

È emersa una battaglia a quattro per la vittoria tra Vesti, Doohan, Verschoor e Iwasa (con questi ultimi due che avevano rimontato), ma i due che avevano puntato sulla strategia alternativa avevano gomme molto più fresche e hanno passato facilmente sia Vesti che Doohan.

Doohan ha concluso al quarto posto, ottenendo il suo miglior risultato dall'Arabia Saudita, con Oliver Bearman quinto per la Prema dopo una bellissima rimonta. Fittipaldi si è accontentato del sesto posto dopo che la strategia non ha dato i suoi frutti, mentre Pourchaire è arrivato settimo dopo aver faticato con le gomme più usurate. Il vincitore dello sprint di sabato, Jak Crawford, Martins e Jehan Daruvala (MP Motorsport), hanno completato la top ten.