F2 | Arthur Leclerc vestirà i colori DAMS nel 2023

Carica lettore audio

Giornata di annunci in Formula 2. Dopo il passaggio di Frederik Vesti dalla ART Grand Prix alla PREMA per la prossima stagione è arrivata anche la notizia attesa del salto di categoria di Arthur Leclerc.

Il pilota della Ferrari Driver Academy vestirà i colori del team DAMS – scuderia che ha colto l’ultimo successo stagionale nella Feature Race di Abu Dhabu con Ayumu Iwasa - ed avrà l’opportunità di ambientarsi con la nuova squadra già questa settimana in occasione dei test di fine stagione che si terranno sul tracciato di Yas Marina dal 23 al 25 novembre.

Leclerc debutterà in Formula 2 dopo due stagioni trascorse in Formula 3 con il team PREMA nel corso delle quali ha alternato prestazioni promettenti ad altre meno convincenti. Nel suo ultimo anno nella categoria il fratellino di Charles ha chiuso al sesto posto in classifica con un solo successo ottenuto nella Feature Race di Silverstone.

"Sono lieto di passare in Formula 2 con la DAMS nel 2023. Si tratta di una squadra di grande successo che ha ottenuto ottimi risultati nel campionato e spero di poterne far parte e di proseguire la storia di successo del team", ha dichiarato Leclerc.

"Charles Pic ha fatto un lavoro straordinario per aiutare la squadra a tornare a vincere nel corso della stagione e io voglio continuare a farlo anche l'anno prossimo. Abbiamo molto lavoro da fare prima dell'inizio della nuova stagione in Bahrain a marzo e non vedo l'ora di mettermi al volante in occasione dei test di Abu Dhabi".

"È fantastico che Arthur si unisca alla DAMS per il 2023” ha dichiarato un soddisfatto Charles Pic proprietario del team DAMS.

“Abbiamo visto il suo talento e le sue abilità nel corso della sua carriera e negli ultimi due anni in F3 ha dimostrato di essere in grado di competere per le vittorie. Siamo entusiasti di averlo in macchina per i test post-stagionali ad Abu Dhabi per prepararci alla prossima stagione".

“Il team punta ad una stagione di vertice nel 2023 e non abbiamo dubbi che l'aggiunta di Arthur ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi".